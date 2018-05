Y en el Peru “Los Belkings”, tambien tenian lo suyo.

Muchos deben recordar la serie policial “Hawái 5-0”que se transmitió en los canales de la televisión nacional en los años ’70, siendo reconocible el tema de introducción de la serie, cuya autoría es del compositor Morton Stevens Hawaii Five 5.0 – Original Intro ( 1968 – 1980 ) – YouTube

Dicha introducción se haría mundialmente famosa gracias a la interpretación realizada por un grupo instrumental estadounidense llamado “The Ventures”, formado en 1958. De hecho, este grupo fue conocido también por otros temas instrumentales como “Walk, Don’t Run” The Ventures “Walk Don’t Run” – YouTube, “Pipeline” The Ventures – Pipeline – YouTube, “Wipe Out” The Ventures – Wipeout live in Japan 1966 – YouTube y el muy icónico tema del agente “007” James Bond The Ventures – James Bond 007 Theme – YouTube.

Y si de versiones se trata, este grupo grabó en 1963 un disco con versiones suyas de otros grupos instrumentales, entre éstas el tema perteneciente al grupo inglés “The Tornados” llamado “Telstar” (1) The Ventures Telstar (Stereo) (Super Sound).wmv – YouTube y otro tema perteneciente al grupo inglés “The Shadows” llamado “Apache” Apache – The Ventures – YouTube. En esta compilación también aparece un tema de clara influencia latina llamado “The Lonely Bull”, e interpretado originalmente por otro visionario y hábil músico, el trompetista estadounidense Herb Alpert y “The Tijuana Brass” The Ventures – The lonely Bull – YouTube.

Aunque en esa época aparecieron muchas agrupaciones instrumentales inspiradas en los grupos ya mencionados, en Latinoamérica un grupo destacaría por la originalidad de su sonido. Nos estamos refiriendo a “Los Belkings”, grupo peruano fundado en 1964, quienes con temas como “Tema Para Jóvenes Enamorados”, una versión propia de un tema de “The Shadows” los BELKINGS-tema para jovenes enamorados-por Mario Silvania-performance – YouTube, “Amor Imposible” LOS BELKINGS – Amor Imposible. – YouTube y “Séptima Patrulla” Los Belkings – Séptima patrulla – YouTube serían considerados como los precursores del rock instrumental en Latinoamérica y por si esto no fuera suficiente, serían calificados como una de las mejores bandas instrumentales de los 60’s, junto a los mencionados “The Ventures” y “The Shadows”.

(El tema “Telstar” original de “The Tornados”, es protagonista de una historia ya descrita en un artículo anterior a éste.)

Por: Marco Vega

