Grupo Viva Air presenta balance del primer semestre del año

Durante los primeros meses de 2018 el grupo se fortaleció en la región y avanzó en su plan de expansión en Latinoamérica.

En el marco de las celebraciones patrias, Viva Air, el grupo líder de aerolíneas de bajo costo en Latinoamérica, dio a conocer un balance de su operación en el que evidencia que entre enero y junio de este año, ha transportado alrededor de 1.9 millones de clientes en sus 20 rutas; con más de 311 mil pasajeros en Perú, donde con tan solo un año de operación, se aprecia un fuerte crecimiento en número de clientes transportados con un 46% frente al año anterior. Con respecto al mercado colombiano, se transportaron más de 1.5 millones de pasajeros.

Adicionalmente, el objetivo de la compañía se ha centrado en avanzar en su consolidación en Perú, mientras estabiliza la operación en Colombia. Es importante destacar la mejora significativa en la puntualidad de sus vuelos en este primer semestre, alcanzando un acumulado del 77% en Perú y del 87% en Colombia; un incremento del 51% y 15% respectivamente, en comparación al mismo período del año anterior*.

Cabe destacar que por cuatro meses consecutivos, ambas aerolíneas, según OAG (Official Aviation Guide of the Airways) han sido las más puntuales dentro del ranking “Vuelos puntuales en América Latina y el Caribe” según los vuelos que salen o llegan dentro de los primeros 15 minutos de su horario estipulado.

“En Viva tenemos claros los objetivos y lo vemos en estos resultados tan positivos. Estamos ansiosos y muy contentos de empezar a recibir los 50 aviones nuevos en el tercer y cuarto trimestre de este año, que nos permitirá crecer como grupo cuatro veces más en los próximos cinco años. Latinoamérica y el turismo se verán beneficiados con la generación de 30 mil nuevos empleos, gracias a la expansión del modelo en la región”, dijo Félix Antelo, Presidente del grupo.

Viva Air espera cerrar este año con un total de 940 mil pasajeros transportados en Perú y 3.5 millones en Colombia, las primeras rutas internacionales de Viva Air Perú desde Lima hacia Bogotá y Medellín, 7 aeronaves nuevas para un total de 19 aviones y la apertura de su tercera base en Colombia: Santa Marta, la conectividad del Paisaje Cultural Cafetero con su nueva ruta hacia Cartago.

Adicionalmente, el grupo seguirá desarrollando mejoras para sus clientes con el plan #VivaSeTransforma, que a la fecha ha implementado el incremento en el peso del artículo personal de 6 a 10 kg, nuevos métodos de pago en efectivo, cambios en los tiempos de presentación en módulo de atención y su meta es eliminar el web check in impreso en etapas posteriores.

* Para Perú se comparan únicamente los meses de mayo y junio de 2017 con el mismo período de 2018, ya que antes de mayo de 2017 la aerolínea no contaba con operaciones. Para Colombia se compara de enero a junio de 2017 contra el mismo periodo de 2018.

Me gusta: Me gusta Cargando...