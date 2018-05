El “Gordo” Casaretto se nos fue a los 72 años

Artista cómico sufría una serie de enfermedades que lo postraron meses atrás

El actor cómico Alejandro Guillermo Romero Cáceres, conocido como el Gordo Casaretto, falleció esta tarde en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, se informó hoy.

La esposa del querido actor, Patricia Tragodara, confirmó la noticia a la radioemisora RPP. El Gordo Casaretto se encontraba internado desde hace meses. En el 2017 sufrió tres infartos cerebrales que resquebrajaron su salud.

“Estoy tranquila porque se ha ido durmiendo, no ha sufrido. Ahorita la verdad me siento bastante mal, incluso a mis hijas se las han llevado porque no quiero que estén aquí”, manifestó la esposa del talentoso artista que hizo reir a varias generaciones de peruanos.

El ‘Gordo’ Casaretto participó con éxito en el programa ‘Risas y Salsa’, así como en ‘El Especial del Humor’.

Condolencias

El Ministerio de Cultura expresó sus condolencias por la muerte del carismático artista.

“Nos dejó Alejandro Guillermo Romero Cáceres, conocido como el “Gordo Casaretto”, quien desde finales de los años 70 llenó de sonrisas los hogares peruanos con su arte. ¡Descansa en paz y gracias por tu legado!”, se escribió en sus redes sociales.

(Fuente: Andina)

Me gusta: Me gusta Cargando...