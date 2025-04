Gladys Tejeda clasificó al Campeonato Mundial de Atletismo

Terminó dentro del top 20 en la Maratón de Valencia y también piensa en Santiago 2023.

La destacada atleta nacional, Gladys Tejeda, del Programa de Apoyo al Deportista (PAD), del Instituto Peruano del Deporte (IPD), se clasificó al Campeonato Mundial de Atletismo Budapest 2023, tras finalizar la Maratón de Valencia, que se corrió en España, en el puesto 18 con un tiempo de 2h 26m 26s de la categoría Senior Femenina.

Aunque no logró superar el récord continental y nacional de 2h 25m 57 que estableció en febrero en la Maratón de Sevilla, la campeona Panamericana y triple ganadora Bolivariana confirmó su pase al Mundial que se disputará en Hungría en agosto del próximo año.

“Quiero agradecer a la organización Valencia 2022 por la invitación, aunque no quedé muy contenta porque mi organismo me jugó una mala pasada días antes de la prueba. Pero con mis piernas trabajadas al máximo y con la mente fría pude resistir cualquier embate que se me presentaba kilómetro tras kilómetro. Este resultado me sirve mucho para clasificar al Mundial de Atletismo, así como también para los Juegos Panamericano Santiago 2023”, expresó Tejeda tras su participación.

La atleta de 37 años entrenó en Kenia, África, para esta competición, junto a su entrenador Waldir Ureta. La ganadora en su categoría fue Amane Beriso de Etiopía, quien hizo un tiempo de 2h 14m 58s.