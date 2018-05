Fútbol y talento mostraron 217 niños con clínica deportiva

“El deporte es la manera de llevar a los chicos al éxito”, recalcó Roberto “El Chorri” Palacios a los padres de 217 niños y niñas, quienes participaron en los entrenamientos de fútbol desarrollados en la Clínica Deportiva organizada por el Consorcio Camisea, operado por Pluspetrol.

El evento se realizó en el estadio del colegio José de San Martín -durante todo un día- para las categorías Sub 9, Sub 11 y Sub 13. Los menores participantes estudian en los colegios José de la Torre Ugarte, Miguel Grau Seminario, José de San Martín y Simón Bolívar.

“Como padres, tenemos que dar el ejemplo e impulsar a los chicos. No es imposible alcanzar los sueños y metas, con la ayuda de ustedes, padres de familia, ellos lo van a lograr”, concluyó Roberto Palacios.

La actividad incluyó un taller para técnicos de fútbol, que estuvo dirigido a 41 profesores de educación física de Pisco, bajo la asistencia teórica de la Academia Cantolao. Aldo Muñoz, especialista de la UGEL Pisco, saludó este tipo de encuentros que potencian la enseñanza en la provincia.

En Pisco hay talento

Lisi Castañeda Godoy, madre de Isais Escalante, una de las niñas participantes, felicitó al Consorcio Camisea por la iniciativa, porque el deporte ayuda en la formación integral de los menores. “En Pisco existe mucho potencial, talento para el fútbol, pero hace falta ayuda y capacitación”, precisó.

Los niños disfrutaron la actividad con mucha expectativa, gracias a un entrenamiento de alta calidad que despertó en los menores el espíritu deportivo. “En Perú el talento es oculto. En Lima, está en los conos, porque se juega en las calles, despierta muchas cosas. En provincias hay mucho más talento que en Lima”, indicó Iván Chávez.

