Franzen: “Vargas Llosa es la cara de la literatura peruana en Estados Unidos”

El autor estadounidense conversó con los medios locales donde se refirió al Nobel peruano, Mario Vargas Llosa.

Franzen habló del peso de la novela en relación al rol transformador que esta pueda tener.

“He visto un ave en Lima que nunca había visto en mi vida” señaló el autor.

El gran novelista estadounidense Jonathan Franzen llegó al Perú para participar de la 23ª Feria Internacional del Libro de Lima.

El autor de Las correcciones, libro que vendió más de tres millones de ejemplares a pocas semanas de ser publicado, y de Libertad, calificada de obra maestra por la crítica, se presentó en el conversatorio El buen vecino: de Las correcciones a Pureza junto al escritor peruano, Alonso Cueto.

Antes de ello, durante la mañana, tuvo un encuentro con varios periodistas de medios locales en una conferencia desarrollada en el Hotel Los Delfines de San Isidro donde se conversó de literatura, política, así como de las infaltables referencias a la vida del autor.

Franzen es una de las voces actuales más importantes de la literatura estadounidense y tuvo palabras muy elogiosas hacia

Vargas Llosa: “Mario es la cara de la literatura peruana en Estados Unidos. Allí es una personalidad importante”.

En ese sentido el autor contó que una amiga suya, Marcela Valdez “(…) escribió hace poco un largo artículo para la revista del New York Times sobre Mario Vargas Llosa como de ocho mil palabras. Yo creo que sería imposible hacerle justicia a Vargas Llosa en ocho mil palabras”.

Hay que señalar que Mario Vargas Llosa y su obra serán el tema central de la FIL 2019.

El autor de Pureza reflexionó sobre el peso de las novelas para cambiar las sociedades contemporáneas: “Hay novelas que sí cambian una sociedad, Charles Dickens, por ejemplo. Pienso en “La cabaña del tío Tom” de Harriet Beecher Stowe que hizo que la gente del norte se diera cuenta de los horrores de la esclavitud, pero la mayor parte de los ejemplos que se me ocurren vienen del siglo 19 y principios del 20, cuando la novela era la forma dominante de la cultura y no había pantallas”.

Para el novelista fue el resultado de no tener competencia lo que le dio popularidad a la novela.

Los libros de su niñez fueron también parte de la conversación: “Uno de los libros que me impactó en mi niñez fue Cartas del diablo a su sobrino, de C. S. Lewis. Este escritor católico no hizo romántica la niñez en sus libros, entendía que los niños hacían cosas malas”.

Franzen recordó que él fue un niño que hizo cosas malas y se sentía culpable de ello y

“(…) cuando leí ese libro sentí que también hablaba de mí. Allí percibí que un libro podía ser entretenido”, señalo el escritor de Illinois.

Cuando Franzen escribió Libertad se aseguró un lugar entre los grandes de las letras americanas. A través del microcosmo familiar de los Berglund establece un retrato expansivo, político y sentimental de una familia del centro de su país en donde el humor se desvanece junto a la tragedia y donde el autor cuestiona el concepto, pero también los límites de aquello a lo que se denomina libertad.

Franzen se declaró feminista: “Y lo soy desde hace años” sin embargo, sectores de mujeres agrupadas en torno a posiciones de reivindicación de derechos de las mujeres expresan, a través de las redes sociales, una gran distancia hacia el autor y sus ideas:“(…) es irónico que digan en las redes que no soy feminista. Siempre lo he sido y es raro que me encuentre en la posición de ser el enemigo de estas cosas”. Responsabiliza directamente a las redes sociales:

“(…) deforman mi opinión, toman mis palabras de forma descontextualizada. Por mi constitución mental soy incapaz de escribir una frase con un solo mensaje, yo en una frase coloco dos o tres ideas y muchos pierden el sentido principal de lo que quiero decir o no lo quieren entender”, aseveró el norteamericano. “Cuando la cultura o las ideas se polarizan, y uno está al medio, alguien de los extremos siempre se va ofender y no puedo hacer nada al respecto porque yo lo que hago es decir la verdad”, señaló Franzen.

El invitado a la 23ª Feria Internacional del Libro de Lima se animó también a compartir sus ideas políticas detallando su preocupación frente a la posibilidad de una crisis constitucional en su país:

“Estado Unidos se dirige a una gran crisis constitucional en muchos años. El riesgo estriba en que los demócratas recuperarían la cámara baja. Si eso sucede va haber un conflicto directo entre dos ramas del gobierno digno de un programa de televisión”.

La conferencia se extendió, pero Jonathan Franzen no se quiso despedir sin antes recordar su interés por las aves. Es un obsesivo ornitólogo: “He visto cuatro aves desde la ventana de mi hotel y a una de ellas nunca la había visto en mi vida, así que mi viaje a Lima ya se ha constituyó en una gran experiencia”.

Obras

Ciudad veintisiete (1988)

Movimiento fuerte (1992)

Las correcciones (2001)

Libertad (2010)

Pureza (2015)

Ensayos

Cómo estar solo (2002)

Zona templada (2004)

Zona fría (2006)

Más afuera (2012)

El lunes 23, a las 6:00 pm, Jonathan Franzen conversará con las escritoras peruanas Claudia Salazar y Giovanna Pollarolo sobre La novela en la pos posmodernidad, mesa que indagará sobre uno de los tópicos del escritor: la pertinencia y vigencia de la narrativa en un mundo convulsionado como el actual. Dicha actividad se desarrollará en la sala Blanca Varela-Fundación BBVA Continental del recinto ferial.

Datos adicionales

El horario de la FIL Lima 2018 es de 11:00 a.m. a 9:30 p.m. y va del 20 de julio al 5 de agosto. Se han habilitado tres puertas de ingreso.

Precio de las entradas: General: S/ 7.00.

Niños y adolescentes entre 5 y 18 años: S/ 3,00.

Profesores de EBR y docentes universitarios acreditados por boleta de pago o carnet: S/3.00.

Menores de 5 años y mayores de 65 no pagan entrada.

FAN FIL: S/ 50.00 (Ingreso los 17 días de feria)

La compra de las entradas podrá realizarse por Atrapalo.pe

