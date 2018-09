Francesco Petrozzi y Andrés Veramendi en “La bohème”

La Boheme será presentada el próximo mes de noviembre en el Teatro Municipal de Lima. Los tenores Francesco Petrozzi y Andrés Veramendi a lo largo de su exitosa carrera internacional, han adquirido una gran experiencia en el papel de Rodolfo, gran protagonista de La Boheme. Petrozzi asumirá este papel en las funciones de los días 13 y 17 de noviembre, mientras que Veramendi lo hará en las funciones de los días 15 y 18.

Petrozzi registra no menos de 30 prestaciones en este papel de Rodolfo y Veramendi registra no menos de 20. En ambos casos en prestigiosos teatros europeos de España, Italia, Francia, Alemania, República Checa, Austria, Rumanía, Ucrania, etc.

Junto a ellos estarán otros cantantes que han desarrollado su carrera en Europa y sus nombres aparecen en las principales marquesinas y teatros en el mundo: Dorian Lefrebre (Venezuela), Marielly Minaya (Perú) y Ricardo Seguel (Chile). También se contará con la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario, dirigida esta vez por el Director italiano Marco Dallara. También se contará con la participación del Coro Nacional de Niños a cargo de la maestra Mónica Camales, y el Coro Ciudad de Lima.

Me gusta: Me gusta Cargando...