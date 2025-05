Francés Adrien Loron se llevó la carrera de ciclismo urbano más larga del mundo

El ciclista francés Adrien Loron se llevó este último fin de semana el título de la cuarta edición de Red Bull Monserrate Cerro Abajo, la competencia de downhill urbano más larga del mundo y que se desarrolló en Bogotá, Colombia.

La carrera reunió a 21 riders de ocho nacionalidades, quienes descendieron uno a uno a toda velocidad por la ruta de 2.4 kilómetros. El trayecto inicia a las afueras de la famosa iglesia de Monserrate en lo alto del cerro del mismo nombre y desciende a través de los más de mil escalones que le valieron alcanzar el récord Guinness en el 2019.

En esta edición del 2021, el francés Loron, tras un imponente y reñido descenso, obtuvo un tiempo de 4:31.485, (10 segundos más rápido que el ganador 2020, el checo Tomas Slavik). El segundo y tercer lugar fueron para los colombianos Jhonny Betancurt (4:32,285), de Quindío y Rafael Gutiérrez (4:35,351), de Caldas.

“Es la tercera vez que participo en Red Bull Monserrate Cerro Abajo y me preparé tanto física como mentalmente para este desafío», comentó el ganador Adrien Loron.

Un clima soleado acompañó toda la carrera, lo que permitió que los riders sacaran todo su potencial, logrando grandes tiempos para tener un resultado muy reñido.



Sebastián Alfaro representó al Perú

Nuestro Campeón Nacional y ex Campeón Panamericano, Sebastián Alfaro (24 años), formó parte de este selecto grupo de 21 ciclistas invitados al Red Bull Monserrate Cerro Abajo. Lamentablemente la falta de ritmo de competencia le jugó una mala pasada y no logró ubicarse entre los 10 mejores de la ronda de clasificación y no pudo obtener el pase a la final.

“El día empezó increíble y luego se fue complicando. Mi sesión de entrenamiento fue muy breve y solo se me permitió hacer una bajada. Mi estrategia para la qualy no fue la correcta y acabé fuera de la final”, nos comentó Alfaro.

Precisamente hace un año Sebastián compitió también en Red Bull Monserrate Cerro Abajo, logrando una posición en el podio con un cuarto lugar. Esa fue la penúltima competencia que tuvo nuestro deportista. Una semana después cerrando febrero, participó en la primera fecha válida por el Ranking Nacional. La actual situación por la pandemia obligó a cancelar toda actividad y Alfaro, al igual que muchos de nuestros deportistas, no pudo competir más en la última temporada.

“Pese a todo, esta nueva experiencia en Monserrate fue increíble. La pasé súper y cada vez me voy acostumbrando más a estos urbanos. La próxima ya sé que la clasificación tiene que ser a ritmo de bajada final y la bajada final a ritmo de último día de la vida”, finalizó Alfaro.