Financial Times destaca a INCAE entre las mejores escuelas de Negocios del Hemisferio Occidental

Según el nuevo ranking publicado recientemente por el prestigioso Financial Times (ver ranking), INCAE es la escuela número 11 de las Américas y la escuela no-estadounidense mejor calificada de todo el continente.

çAlrededor de 1000 peruanos han pasado por esta casa de estudios, y muchos de ellos han manifestado su satisfacción por lo que consideran un merecido posicionamiento de su casa de estudios. Tal es el caso de Mariela García Figari, Directora de Ferreyros S.A. quien se apresuró a compartir su experiencia:

“Para mí no es una sorpresa que INCAE sea designada por el Financial Times como la mejor escuela de negocios no estadounidense en América: su gran oferta académica, la excelencia de la facultad, el esfuerzo que se realiza dentro de los diferentes centros de investigación y el alto nivel de los estudiantes admitidos, hacen de esta Escuela un lugar que transforma la vidas, con el mandato de impactar a muchas vidas más una vez se incorporen de regreso en el mundo profesional”, mencionó García, mientras la recomendaba como la mejor opción para aquellos que quisieran formarse a profundidad en el área de negocios.

En el 2017, INCAE figuró en posiciones destacadas en los cuatro rankings globales del Financial Times. Su MBA full-time y el MBA Ejecutivo son catalogados como número 1 en América Latina, mientras que sus Custom Programs (programas corporativos) se posicionan en un destacado puesto 10 en las Américas.

Un nuevo ranking mundial

Por primera vez en su historia, Financial Times publicó un ranking que resume sus reconocidos escalafones mundiales en MBA, Executive MBA y Executive Education (Open Programs y Custom Programs) para América y Asia-Pacífico.

El nuevo ranking está basado en la calidad y amplitud de los programas de postgrado de las escuelas de negocio de ambos continentes y mide el desempeño de cada una en los rankings principales publicados este año.

Fundada por Harvard

Fundada por Harvard Business School hace más de 50 años, la misión de INCAE está centrada en promover el desarrollo de los países latinoamericanos a través de la formación de líderes para los sectores público y privado, impulsando la competitividad empresarial y el desarrollo sostenible; por eso muchos hacen el paralelismo con la prestigiosa escuela de negocios norteamericana que le dio su origen, con la ventaja de que sus casos de estudio tienen un alcance más latinoamericano.

Su portafolio de maestrías full-time, maestrías ejecutivas y programas ejecutivos abiertos y corporativos de vanguardia, responden a las necesidades de las empresas, están alineados a las tendencias mundiales y se nutren en la investigación y la experiencia docente y de consultoría de sus profesores.

