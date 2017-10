Film & Arts estrena gran producción basada en el clásico de Tolstói

La miniserie basada en la obra maestra de León Tolstói “La guerra y la paz” llega a la pantalla de Film & Arts. Paul Dano, Lily James y James Norton, interpretan a Natasha, Andrei y Pierre, los protagonistas de este clásico que transcurre durante la invasión francesa a Rusia comandada por Napoleón, a principios del siglo XII. Estreno 3 de octubre a las 8:00 p.m.

Protagonizada estelarmente por Paul Dano (12 Años de Esclavitud, Petróleo Sangriento), Lily James (Downton Abbey, Cinderella) y James Norton (Happy Valley, Granchester), la trama comienza en los elegantes salones de San Petersburgo donde se presentan los protagonistas y los sigue a través de sus relaciones, que son reflejo del estilo de vida de la sociedad rusa de aquel tiempo. Pierre, es el hijo ilegítimo de un conde, inicialmente fascinado por los valores de la Revolución Francesa; la vivaz Natasha es hija de una familia aristocrática venida a menos; y el heredero del príncipe, Andrei Bolkonsky, mantiene ideales y ambiciones que se verán truncados en el campo de batalla.

“La guerra y la paz” obtuvo el premio BAFTA a mejor diseño de producción, otorgado a Chris Roop. También estuvo nominada a un Emmy por mejor composición musical y a un premio Satellite para mejor actriz, además de otros cinco premios BAFTA a mejor drama televisivo, mejor música original para una serie de televisión, mejor sonido- ficción, mejor maquillaje y peinados y mejores efectos especiales gráficos y visuales.

