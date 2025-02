Exportaciones agropecuarias crecieron 9,2% hasta julio

Las ventas al exterior de productos agropecuarios acumularon un valor de US$ 4.210 millones en los primeros siete meses de 2022, lo que representó una expansión de 9,2% frente a los valores registrados en igual período del año pasado, debido principalmente al incremento de los volúmenes embarcados en 9,3%.

El principal mercado de destino de los productos agrícolas fue EEUU, con ventas de US$ 254 millones en julio y US$ 1.405 millones en los primeros siete meses del año. Sólo en julio las exportaciones agropecuarias anotaron un valor de US$ 695 millones, lo que significó un crecimiento de 12,3% respecto de julio de 2021.

Fuente: Alerta Económica