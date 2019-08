Exportación de cerveza alcanza récord por US$ 10 millones

No todo es negativo para el sector exportador peruano. Tal es así que al cierre del primer semestre del año, las exportaciones de cervezas nacionales alcanzaron los US$ 10 millones, registrando un crecimiento de 138% (US$ 5.862 millones), un récord de ventas nunca antes visto en un semestre. “En el primer semestre del año pasado solo se registraron US$ 4,2 millones, y lo que ha ocurrido este año es sin duda un récord”, así lo informó Ricardo Espejo, coordinador de Inteligencia Comercial del Centro de Comercio Exterior (CCEX) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL),

Asimismo informó, que entre las principales marcas peruanas con mayor registro exportador se encuentra Cusqueña concentrando el 83% del total exportado al mundo.

“El monto exportado superó los US$ 8 millones al cierre del primer semestre del año y su crecimiento fue de 190%, es decir US$ 5,5 millones más que lo alcanzado en similar periodo del 2018. Además al revisar las variedades exportadas, observamos que el 82% del total fueron en su variedad Dorada (US$ 6,9 millones), seguido de la Negra (9%), Roja (6%) y Trigo (3%).

De otro lado, Ricardo Espejo, detalló que los principales mercados destino para la marca Cusqueña fueron Chile con el 90%, España (3,9%), Estados Unidos (2,5%), Panamá (1,3%) y Brasil (1,2%).

“Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en Chile se consumen alrededor de 9 litros y en Perú y Brasil, 8,9 litros”, añadió.

