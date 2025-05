Estudiantes de Educación crean plataforma web gratuita que fomenta el autoestudio en los niños

A través de La Mochila de Koeko los niños aprenden a adquirir hábitos de autoestudio, tales como el horario, la toma de apuntes, el mapa mental y la exposición oral.

Su pasión por la docencia hizo que en plena pandemia por el COVID-19 Margarita Lara Huamaní (23) y Mary Cielo Monteverde Núñez (21) lancen La Mochila de Koeko, una plataforma web gratuita que, en un contexto lúdico, fomenta en los estudiantes de primaria la autonomía a la hora de aprender o el autoestudio.

Las enseñanzas, donde los niños participan junto con sus padres o maestros, se realizan a través de la web www.lamochiladekoeko.com. En dicho espacio virtual el protagonista es un pequeño extraterrestre llamado Koeko, con él los niños aprenden a adquirir hábitos de autoestudio, tales como el horario, la toma de apuntes, el mapa mental y la exposición oral.

Esta novedosa iniciativa surgió en el 2019 como parte de un curso de la carrera, dictado por la docente Sylvana Valdivia. En el 2020, Margarita y Mary Cielo, ambas del octavo ciclo de Educación Primaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), accedieron al Fondo de Iniciativas Estudiantiles RSU en respuesta al COVID-19 de su alma mater para hacer realidad su proyecto junto con Abril Aliaga, Annie Lastres, Félix Chaparro y Muriel Castillo, los otros integrantes del equipo, y bajo la asesoría de su profesora Sylvana.

En la actualidad, cerca de 200 niños de Lima han sido beneficiados con La Mochila de Koeko. “Es un recurso didáctico donde los maestros pueden encontrar materiales de libre descarga para que ayuden a sus estudiantes a ser más autónomos. Los pequeños también tienen la opción de navegar con sus padres en la plataforma, ambientada con temática especial, con cascos, cinturones y naves. Trabajamos el proyecto piloto con la ONG Mensajeros de la Paz”, cuenta Margarita, quien hizo sus pininos enseñando inglés a niños de primero a tercero de primaria cuando terminó la secundaria.

“Yo hago la voz de Koeko. Es un niño extraterrestre que le gusta las aventuras. En su mochila lleva las gemas del saber”, dice Mary Cielo, muy orgullosa. Agrega que el personaje y unos guardianes galácticos guían a los estudiantes para que puedan cumplir ocho misiones, que consisten en estrategias de autoaprendizaje y hábitos de estudios: organizar tu lugar de estudio, realizar tu horario, crear mapas mentales, hacer presentaciones orales, subrayar, resumir, parafrasear y tomar apuntes. La plataforma incluye videos interactivos, podcast, fichas instructivas para cumplir las misiones, e incluso los niños y las niñas pueden subir sus trabajos en la web.

Margarita y Mary Cielo estudian en la PUCP becadas por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación, lo que les ha permitido seguir la carrera con todos los gastos cubiertos por el Estado. “Quería estudiar Historia del Arte, pero mi amiga me comentó de la beca y postulé. Me enamoré de la carrera en las aulas y en ese proceso de apego hacia la carrera me di cuenta de que podía combinar el arte con la educación”, confiesa Mary Cielo, natural de Chancay e hija única. Su principal motivación es su mamá, quien la sacó adelante sola, trabajando como personal de limpieza y vendiendo picarones y otros postres en la calle.

“Piénsalo bien, pero, si es lo que quieres, está bien”, fue la advertencia que le dieron a Margarita, cuando anunció a su familia que sería profesora. Lo dudó por un momento, pero su pasión por la enseñanza primó. La beca ha sido un alivio para su mamá Valeriana Huamani (61), quien a causa de la pandemia tuvo que dejar su puesto de trabajo en un restaurante.

Las futuras docentes sueñan con que La Mochila de Koeko siga creciendo y llegue no solo a estudiantes de la capital, sino también a cada departamento del país. “Nuestro principal objetivo es reducir las brechas en el sistema educativo, brindando a los estudiantes la oportunidad de desarrollar estrategias de autoestudio que les permitan un desempeño óptimo en su proceso de aprendizaje”, agrega.

El reto es grande, pero ellas tienen los ingredientes principales para lograrlo: pasión por la educación y vocación de servicio.