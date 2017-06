Este miércoles se instala grupo Caso Contralor y asiste Thorne

El grupo especial nombrado por la Comisión Permanente para evaluar los pedidos de remoción del Contralor General de la República, Édgar Alarcón Tejada, se instalará este miércoles 14, informó hoy la presidenta del Congreso, Luz Salgado Rubianes, durante su entrevista mensual en Radio Programas del Perú (RPP).

“Este grupo tendrá que presentar luego un informe a la propia Comisión Permanente, instancia que es la facultada de remover o no al Contralor”, agregó.

Anunció, además, que el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne Vetter, a su solicitud, se presentará ese mismo día ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría con el fin de aclarar su participación en una conversación con el Contralor General, registrada en un audio, en el que se revelaría una supuesta presión del Gobierno, según señala una denuncia periodística.

Respecto al audio difundido, Salgado dijo que es bastante grave que se involucre a la investidura del Presidente de la República, es decir, se toma el nombre del jefe del Estado para poner en condición un pedido de presupuesto adicional para la máxima institución de control del país.

“Tendremos que escuchar al ministro Thorne en la Comisión de Fiscalización”, dijo Salgado, quien dijo respetar la opinión individual de algunos legisladores que han pedido la renuncia del titular del MEF.

Agregó que al final son los votos los que deciden, de acuerdo a la posición política que toma cada bancada parlamentaria. “Que yo sepa todavía no hay nada al respecto”, anotó.

RESCATAR ROL DEL PARLAMENTO



Salgado indicó que hay que destacar el rol del Parlamento en el control político de los actos del Poder Ejecutivo y de dar un equilibrio de poderes, que está dando mejores resultados de lo que muchos esperaban.

Agregó que se está tratando de demostrar que hay posibilidad de convivencia entre un Gobierno y un Congreso de oposición, “pero aceptando los roles que nos ha colocado la sociedad por los votos”.

Como ejemplo, dijo que en la última sesión plenaria del jueves se aprobaron 19 iniciativas aprobadas, de las cuales cuatro eran del Poder Ejecutivo. Invitó a analizar las votaciones de los proyectos de leyes, que demuestran que son aprobadas, en su mayoría, por unanimidad.

“Jamás se ha dejado de dar prioridad a las iniciativas del Poder Ejecutivo”, insistió Salgado.

Sugirió a los medios de comunicación y encuestadoras a analizar con mayor profundidad el rol del Congreso, por ejemplo, en el caso del aeropuerto Chinchero, pero desde otra perspectiva.

“Si no se hubiese fiscalizado e interpelado al ministro, probablemente este tema se habría ocultado. ¿Acaso el Ejecutivo no se dio cuenta después de la reacción del Congreso y de las denuncias de los medios de comunicación?”, indicó Salgado en referencia al contrato sobre el aeropuerto de Chinchero.

REUNIÓN CON ZAVALA

Sobre su reciente conversación con el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, la titular del Parlamento contó que esta se dio antes de la última sesión de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), ocurrida hace dos semanas en Palacio de Gobierno

“Jamás me he negado a conversar con Fernando Zavala. Antes de la CAN me convocó para darme explicaciones sobre por qué había dado unas declaraciones que provocaron mi reacción alturada, en la que reclamé por la institución del Congreso”, explicó.

Agregó que en esa oportunidad le expresó que el Congreso ni está abusando del poder ni está poniendo trabas al gobierno. “Al final llegamos en buenos términos en que cada uno tiene que trabajar en su agenda, y cumplirla lo mejor posible bien por el bien del país”, puntualizó.

PEDIDO A PPK

La presidenta del Congreso también fue consultada sobre la reciente declaración del Jefe del Estado, Pedro Pablo Kuczynski, en el diario El País de España, en el que señala que “está estudiando” el tema de la liberación del exmandatario Alberto Fujimori Fujimori.

“Yo pediría encarecidamente (…) que si el presidente Kuczynski aún no ha tomado alguna decisión final (sobre el tema) que se abstenga de hablar de Fujimori hasta que la tenga… Que no lo meta en el debate político”, indicó.

Salgado Rubianes también lamentó que en sus visitas oficiales a Francia y España, el actual mandatario haya dicho que el Perú está en “peligro de ingobernabilidad”. “Se desdice en su objetivo de querer buscar y atraer, en el extranjero, a grupos de inversionistas para el país”, añadió.

En su opinión “los asesores del Presidente no están aconsejándole bien. Tú no puedes hablar de tus problemas internos en el extranjero”, indicó

La presidenta del Congreso recordó que ha pedido a sus colegas, como norma de conducta, que cuando representan al país en el extranjero “no hay partido político, todos somos Perú y lo que se hace es defender a la Paria”.

NO REELECCIÓN

Durante su entrevista en RPP Noticias, Salgado Rubianes precisó que no irá a la reelección a la Presidencia del Congreso del Periodo Anual de Sesiones 2017-2018.

“Yo creo en la alternancia y en el grupo político también (opinan así). Queremos dar oportunidad a todos no solo en lo que son las comisiones ordinarias, sino también en la Mesa Directiva”

A pocas semanas de concluir la legislatura y el final de su mandato en la Presidencia del Congreso, Salgado Rubianes manifestó que ha dado todo su esfuerzo para que el Parlamento Nacional recupere su nivel, al igual que los demás congresistas, pero –indicó- que todos debemos seguir trabajando en ello.