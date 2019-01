EsSalud Almenara brinda diversos consejos para proteger la piel

De la radiación solar en el verano

Prestar atención a nuestra piel y evitar la sobreexposición a los rayos solares son advertencias fundamentales para evitar sus daños, principalmente durante la temporada del verano ya que la exposición al sol es el factor que más influye en el daño de la piel a través de la radiación ultravioleta.

Así lo asegura la Dra. Liliana Rojas Hinostroza, Dermatóloga del Hospital III de Emergencias Grau de la Red Prestacional Almenara quien advirtió tener mucho más cuidado cuando se asiste a la playa donde el nivel de radiación es de 80% y bajo sombra es de 50%.

“Las nubes dejan pasar el 80% de la radiación, y estando bajo una buena sombra igual hay que tener cuidado porque deja pasar el 50% de la radiación, también hay que tener cuidado al meterse al agua, ya que sólo filtra el 50% de los rayos UV”, explicó.

Protección

La ropa es una fuente básica de protección por lo que sería necesario usar prendas de manga larga, pantalones y/o sombreros con ala ancha (más de 10 cm.), pese a estar en temporada veraniega.

“Contrariamente a lo que se cree, la ropa blanca es más fresca, pero protege menos, mientras que la negra es más calurosa, pero nos cubre más de los efectos del sol”, señaló la especialista.

Asimismo, alertó a los padres a no exponer a los niños menores de 6 meses al sol, ya que no pueden usar protector solar pues se absorbe a través de la piel y no están preparados aún; “en general no es recomendable aplicar estos protectores solares a niños menores de un año, excepto por alguna exposición solar ocasional”.

Enrojecimiento

Si los adultos presentan algún tipo de enrojecimiento leve en la piel, deben usar un producto postsolar indicado por su médico, preferentemente que haya estado guardado en la heladera, “deben hidratarse mucho después de la quemadura y evitar la exposición hasta que la piel esté recuperada”, explicó Rojas.

En caso de quemaduras más graves, no se recomienda que se unten aloe vera de plantas, ni pepino, ni ningún remedio casero, lo que se debe hacer es acudir al médico más cercano para recibir el tratamiento respectivo.

La especialista indicó que el sol emite dos tipos de rayos ultravioletas (RUV) que dañan la piel, los UVA y UVB. Los UVB se incrementan entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, horario en el cual se recomienda que la gente no se exponga al sol, ni siquiera con protector. Por su parte, los UVA son altos durante todo el día, incluso a las 8 de la mañana o a las 6 de la tarde, y durante todo el año.

Por otro lado, se aconseja el uso de protectores solares de amplio espectro, lo que significa que tienen cobertura para ambos tipos de rayos ultravioleta. Esto debe estar explícito en la etiqueta, y se recomienda que no sean dermatológicos, dijo.

Recomendó además acerca del uso del fotoprotector con factor de protección (FPS o SPF) 50 a más, el cual deberá ser untado en el cuerpo por lo menos 30 minutos antes de la exposición al sol, y colocarse una buena cantidad, sobre todo en aquellos lugares que siempre son olvidados: orejas, dorso de las manos, dorso de los pies y cuello.

