Essalud advierte que pacientes con esquizofrenia tiene 3 veces más riesgo de perder la vida por covid-19

En lo que va del año se han presentado 15 casos de pacientes esquizofrénicos e infectados por el mortal virus en el hospital Guillermo Almenara.

Afrontar el coronavirus, para una persona que además sufre de esquizofrenia, es un proceso aún más largo, doloroso y peligroso. Además de la fiebre, desniveles en la saturación y dificultad para respirar, los pacientes con esquizofrenia tienden a hacer cuadros críticos de llanto, ira y agresividad, incluso contra ellos mismos. Un paciente con esquizofrenia puede tener hasta 3 veces más el riesgo de morir por la Covid-19 que cualquier otra persona. Por ello, el Seguro Social de Salud pese a la pandemia ha continuado con las atenciones y entrega de la medicación para estos pacientes, además de brindar el soporte emocional para sus familiares.

Durante el 2020 se reportaron 15 casos, en el hospital Guillermo Almenara de EsSalud, de pacientes esquizofrénicos que habían contraído el covid-19; sin embargo, en lo que va de este año la cifra ha aumentado considerablemente. “Este tipo de atenciones se han incrementado, solo en este primer trimestre hemos tenido 15 pacientes más con esquizofrenia que han llegado a la emergencia y han dado positivo para Covid-19”, informa el Dr. Jeff Huarcaya, médico psiquiatra e investigador del Hospital Guillermo Almenara de EsSalud.

“La esquizofrenia es una enfermedad psiquiátrica, un trastorno mental en el que el paciente está fuera de la realidad, incluso puede creer escuchar voces, llorar o reír sin razón, incluso creer que su propio médico le hará daño”, comenta el vocero de EsSalud.

Tratamiento Covid para el paciente esquizofrénico

La familia de una persona con esquizofrenia cumple un rol fundamental ya que muchos de los pacientes no suelen comunicar sus síntomas. Por ello la fiebre, dificultad al respirar y la pérdida del apetito deben ser alertados de inmediato. El Dr. Huarcaya explica el tratamiento oportuno brindado en EsSalud. “En este momento tenemos a 12 pacientes hospitalizados que tienen Covid 19 y esquizofrenia. Ellos reciben, aparte del tratamiento Covid y soporte emocional, la continuidad del tratamiento psicofarmacológico que nosotros brindamos de forma personalizada a cada paciente”.

Sin embargo, no todos los casos ameritan una hospitalización. Los pacientes esquizofrénicos también pueden llevar el tratamiento en casa. La familia debe aislarlo, pero no emocionalmente, conversar constantemente con el paciente, explicarle lo que viene ocurriendo para no generar miedo ni incertidumbre.

“Cuando el paciente recibe un tratamiento oportuno y adecuado, las posibilidades de que sobreviva son altas. El problema está cuando no se identifican los síntomas por la Covid 19, se posterga la atención, entonces el riesgo de mortalidad de eleva”, advierte el vocero de EsSalud, por ello hace llamado para cuidar mejor a los pacientes con esta diagnóstico psiquiátrico.

Estudios sostienen que el SARS CoV podría provocar esquizofrenia

“La evidencia actual de este nuevo coronavirus (Covid-19) como agente causal de psicosis todavía está en estudio, pero la evidencia nos invitar a sospechar de que es muy probable que pueda generar estos síntomas psicóticos”, alertad el Dr. Huarcaya.

Estudios en el extranjero han comprobado que el SARS CoV, al ingresar al cerebro, genera psicosis, es decir, el primer síntoma de la esquizofrenia. Sin embargo, aún no se comprobado que el SARS CoV – 2 o Covid-19 genere las mismas consecuencias en el cerebro de las pacientes, a pesar de ser familia de los coronavirus.

Sin embargo, lo que sí se ha evidenciado y comprobado es que las personas con esquizofrenia tienen mayores riesgos en esta pandemia, por diferentes motivos: no tienen el mismo autocuidado, no siguen las recomendaciones de salud pública y, usualmente tienen enfermedades como diabetes, sobrepeso, hipertensión, problemas pulmonares, problemas inmunitarios. Estas comorbilidades asociadas a la esquizofrenia generan mayores riesgos de muerte.