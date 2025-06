Especialistas del INMP publican artículo científico en revista de investigación de alto impacto

Se trata de una revisión sistemática sobre gestantes con coronavirus

Un equipo de investigadores del Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) del Ministerio de Salud (Minsa) ha publicado un artículo sobre las características clínicas maternas y perinatales en embarazadas con coronavirus en la prestigiosa revista Travel Medicine and Infectious Disease, indexada a SCOPUS y ubicada en la categoría Q1, de alto impacto científico.

El artículo se titula Maternal clinical characteristics and perinatal outcomes among pregnant women with coronavirus disease 2019. A systematic review (Características clínicas maternas y resultados perinatales entre mujeres embarazadas con enfermedad por coronavirus 2019. Una revisión sistemática), de autoría de los médicos ginecobstetras Rommy Novoa, Willy Quintana, Enrique Guevara y Walter Ventura y los médicos residentes de la especialidad de Ginecología y Obstetricia, Pedro Llancarí y Katherine Urbina.

El estudio se centró en la descripción de características clínicas y desenlaces perinatales en gestantes con coronavirus, que se realizó mediante la revisión sistemática de artículos publicados en distintos países del mundo en un rango de búsqueda de diciembre de 2019 a abril de 2020.

Este estudio incluyó a 322 mujeres embarazadas de 20 a 45 años y encontró que el 92,2 % del total eran gestantes del tercer trimestre del embarazo, además se notificó que el 24 % de pacientes presentó como factor de riesgo más frecuente a la obesidad.

Respecto a las características clínicas se evidenció que el 28 % de pacientes fueron asintomáticas y el 10 % ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos debido a la gravedad de la enfermedad. Entre los desenlaces perinatales se reportó que el 18 % tuvo parto prematuro iatrogénico y la transmisión vertical es poco probable al menos en el tercer trimestre.

Este artículo es una importante contribución a la actividad científica y académica, tanto nacional como internacional; actualmente, se encuentra publicada en versión digital y posteriormente formará parte del volumen 39, enero – febrero 2021 de la edición impresa de la revista Travel Medicine and Infectious Disease.