En Día de San Valentín se fiscalizó espacios públicos y transporte de alimentos por delivery

La Municipalidad de Miraflores continuó con sus acciones de fiscalización de espacios públicos y servicio de transporte de alimentos por delivery durante el Día de San Valentín, con la finalidad de comprobar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, al cumplirse el día 336 de la Emergencia Sanitaria Nacional.

Personal de Fiscalización y Control realizó un recorrido por las ocho playas del distrito para comprobar que no haya acceso de personas no autorizadas para realizar actividades deportivas individuales. Se exhortó a quienes no cumplían con estas condiciones a retirarse de las áreas de descanso.

Asimismo, en los parques y malecones se constató que los asistentes cumplan con las medidas de distanciamiento social, que porten mascarillas y que no realicen reuniones familiares ni de amigos en las áreas verdes. Incluso se cerró el acceso al Parque del Amor para impedir las aglomeraciones de parejas, tal como sucede en esta fecha.

Y junto a un equipo de Movilidad Urbana se comprobó las condiciones de bioseguridad de las personas que prestan servicio de delivery de alimentos a domicilio a bordo de motocicletas. Ante la serie de aglomeraciones que se produjeron debido a la gran demanda de sus servicios, se clausuró un stand de un centro comercial de la cuadra 1 de la calle Cantuarias por no contar con licencia de funcionamiento ni certificado ITSE de Defensa Civil, ambos documentos emitidos por la municipalidad.