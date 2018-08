ELN: envía fotos de los seis secuestrados que mantiene en su poder

El Ejército de Liberación Nacional hizo llegar este fin de semana varias fotografías de los cuatro miembros de la fuerza pública y de los dos contatistas que mantiene en su poder desde el pasado 3 de agosto.

Las imágenes muestran a soldado profesional Jesús Alberto Ramírez Silva, a los miembros de la Policía Luis Carlos Torres Montoya, Yemilson Fernando Gómez Correa y Wílber Rentería, así como a los dos contratistas.

Una de las primeras en reaccionar a través de la redes fue la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez quien se refirió al hecho como un secuestro y no como retención.

La semana pasada el Eln había enviado audios a través de los cuales los secuestrados aseguraban a sus familiares que estaban en buenas condiciones de salud.

Las primeras evidencias fueron reveladas el pasado miércoles 15 de agosto, por medio de un audio en el que se escuchan a los retenidos mencionar sus nombres y hacer un llamado al Gobierno para mediar por su liberación.

– “Soy Jesús Alberto Ramírez Silva soldado profesional, pido a todas las Fuerzas Militares y al comando que por favor colaboren para la liberación de nosotros (…) nosotros queremos estar cerca de la casa, no nos compliquen más las cosas. Madrecita yo en el momento me encuentro bien, he recibido buen trato, todo está bien”.

– “Buenas tardes mi nombre es Luis Carlos Torres Montoya, subintendente de la Policía Nacional (…) al Gobierno Nacional que nos colabore (…) de salud estoy muy bien, las condiciones pues normales y a mi madre que la amo mucho y a mis amigos en Cúcuta que los quiero mucho”.

– “Buenas tardes mi nombre es Yemilson Leandro Gómez Correa, patrullero de la Policía Nacional de Colombia. Al gobierno que nos colabore sacando las tropas para que todo sea más fácil. El estado de salud es bueno, nos han tratado bien. A mi madre y a mi padre que los amo mucho, a mi familia y mis amigos que todo va salir muy bien”.

– “Mi nombre es Wilber Rentería, intendente. Le mando un saludo muy especial a mi mamá y mis familiares, esperamos que el gobierno colabore, retire las tropas para ver si podemos abrazar a nuestros familiares”.

– “Buenas tardes mi nombre es Emirson Delgado, de todo corazón quiero que las tropas se retiren para poder llegar a un acuerdo con ELN. A mi familia que estoy muy bien, que gracias a Dios nos han tratado muy bien”.

El Ejército de Liberación Nacional y el Ministerio de Defensa anunciaron en los últimos días que adelantan los protocolos de liberación, sin embargo, según el sector defensa, el grupo subversivo no ha entregado las coordenadas para que se registre el acto humanitario.

Por otro lado, el grupo guerrillero el mismo día que revelaron las primeras pruebas de supervivencia anunció que la liberación de los uniformados no se dará de forma rápida.

“Han escuchado por las noticias que el Ministerio de Defensa ya está en disposición de habilitar un espacio para que sea posible la liberación. Les aclaro que en este momento no es por retraso del Eln que las cosas no se den, tan solo es la falta de claridad del Gobierno que juega con la opinión pública y hace creer que ya todo está listo”, manifestó el grupo guerrillero.

El Heraldo

(Fuente: Nodal)

