El comercio electrónico tuvo un crecimiento exponencial del 300% en el Perú

Impulsados por la pandemia del Covid 19 muchas empresas se han visto en la obligación de realizar su transformación digital a la velocidad de la exigencia de sus clientes y a la nueva forma de hacer negocios. Durante el 2020, el comercio electrónico tuvo un crecimiento exponencial de 300% en el Perú.

Los usuarios y clientes finales se han acostumbrado a esta forma de compra, por lo tanto, las empresas ya no sólo requieren sistemas que sean robustos y seguros, sino también que sean adaptables a las necesidades del mercado, es decir, se requiere elasticidad en las capacidades según la demanda, con rápidos tiempos de respuesta y con servicios confiables, estas son algunas de las características que nos brindan las diversas soluciones Cloud existentes en el mercado.

“En Logicalis Latam tenemos una Unidad de Negocio exclusiva para servicios Cloud, somos partners estratégicos de Microsoft (Azure), Amazon (AWS) y Google (GCP), con quienes tenemos diversos casos de éxito en Perú e Hispanoamérica, y contamos con profesionales capacitados para realizar consultoría, implementaciones y gestión del servicio. Logicalis desde el año 2016 desarrolló una ambiciosa estrategia en esta unidad, comprando en el 2017 a la empresa argentina NubeliU y en el 2020 adquirió una importante participación de la empresa brasileña Kumulus, reforzando así nuestras áreas de consultoría y servicios para atender la amplia demanda del sector en soluciones Cloud”, comentó Julio León, gerente de tecnología de Logicalis Perú.

Logicalis Perú ofrece diversas soluciones tanto en nubes públicas, privadas e híbridas, acompañando a sus clientes en el camino al mundo Cloud. Uno de los proyectos más importantes que se está desarrollando en Perú, es en una empresa del sector de telecomunicaciones mediante la implementación de una solución de directorio activo para sus clientes B2C, permitiendo la administración de las identidades y el acceso a las aplicaciones de todos sus usuarios.

“La ventaja de la solución es que al tener un modelo de servicio SaaS (Software as a Service) la forma de pago que realizará esta empresa es únicamente cuando sus clientes B2C ingresen a las aplicaciones de la empresa y sea considerado un usuario activo en el mes. De esta forma no depende de los consumos en las capacidades de servidores, de las licencias de base de datos, o algún otro costo que podría implicar tener la solución. El pago sólo depende de la cantidad de usuarios activos que tiene la plataforma durante el mes, teniendo en cuenta que un usuario activo es aquel que por lo menos inicio sesión una vez. El ahorro que esto conlleva será muy significativo, pues ya no tienen que pagar por licenciamiento, hardware y costos operacionales que se tendría con otro tipo de solución”, comentó Renato Herrera, arquitecto cloud de Logicalis Perú.

La era digital ha llevado que los usuarios accedan a una variedad de aplicaciones durante el día, la mayoría solo requiere usuario y contraseña, pero ¿Qué sucede cuando alguien más tiene su clave? Por esto, las empresas buscan que sus aplicaciones tengan un doble factor de autenticación. Un ejemplo son la contraseña y un código recibido por mensaje de texto, esto crea un entorno de confianza en el usuario final ya que la seguridad no solo se basa en una contraseña que puede haber sido extraída si no en algo que el usuario posee en ese momento y debe dar como información para autenticarse. También se hace más complicado cuando el usuario debe crear nuevos perfiles o contraseñas para las aplicaciones que va accediendo, ¿No sería más fácil identificarse con credenciales que ya posee? por ello, con una de las funcionalidades de la solución, se podría acceder con la identificación de su propio correo o redes sociales.