Pase de temporada y beta cerrada de Jump Force anunciadas

Edición de colección

BANDAI NAMCO Entertainment America Inc anunció que JUMP FORCE lanzará en Sudamérica en febrero de 2019 para PlayStation 4, Xbox One, y PC vía STEAM. El juego llegará con un pase de temporada que sumará nueve personajes al impresionante line up, así como también una edición de colección que incluye una exclusiva estatua de los tres héroes principales; Naruto, Luffy y Goku, así como otros ítems exclusivos. Al pre ordenar el juego, los jugadores podrán acceder a tres trajes exclusivos. JUMP FORCE es una celebración por el 50 aniversario de la revista semanal japonesa Shonen Jump que incluirá a icónicos personajes de manga de algunas de las franquicias clásicas, incluyendo DRAGON BALL Z, ONE PIECE, NARUTO, ¡y más!

La edición de colección de JUMP FORCE tendrá un precio sugerido de venta de 259.99 dólares (el precio podrá variar según el país donde se adquiera) e incluirá los siguientes ítems:

Exclusiva estatua de 30cm con Luffy, Naruto y Goku

El juego JUMP FORCE

Un SteelBook® exclusivo

3 art boards

La beta cerrada de JUMP FORCE sucederá entre el 12 y el 14 de octubre para Xbox One y PlayStation 4. Para poder participar de la misma, los usuarios deberán registrarse entre el 20 de septiembre y el 7 de octubre en el siguiente link: https://www.bandainamcoent.com/es/news/jump-force-closed-beta

