Ecuador se juega la vida ante un Brasil con la cabeza en Rusia

Con la clasificación para Rusia ya garantizada, Brasil comenzará hoy (19:45 horas) su preparación para el Mundial-2018 ante un Ecuador que no está para más ensayos: o puntúa ante la temible ‘canarinha’ de Neymar o puede despedirse anticipadamente de una lucha que hace un año era suya. Mucho han cambiado las cosas para ambos equipos desde que se cruzaron hace justo doce meses en Quito.

Hundida en la peor fase de su historia, la Seleçao se presentaba entonces sexta y llena de dudas ante una ‘Tri’ que, tras un arranque espectacular, lideraba las eliminatorias junto a Uruguay. Pero, con Tite estrenándose en el banco, Brasil vio por fin la luz, venció con un brío que parecía perdido (3-0) y se lanzó a una serie de ocho victorias consecutivas que acabó dándole en marzo el primer boleto para la Copa de Rusia.

Completada su resurrección casi de película, aquella pentacampeona del mundo que vagaba sin rumbo es ahora primera del ranking FIFA y ve las urgencias de Ecuador -sexta con 20 puntos, a dos de la repesca- como un mal lejano. Aunque saben muy bien en la Seleçao que las historias que prometen un final feliz también pueden torcerse de repente, y toda precaución es poca.

Una de las obsesiones de Tite es, por ello, mantener el nivel competitivo para que el privilegio de haber logrado la clasificación con cuatro partidos de antelación no acabe convirtiéndose en un regalo envenenado. “La Copa del Mundo definitivamente comenzó”, aseguró el seleccionador, que en los once partidos que ha dirigido a Brasil solo cedió el amistoso ante Argentina en Australia (1-0). Pese a su insistencia en que no cerrará el grupo hasta el último momento, el técnico ya dejó entrever que ante Ecuador desplegará a su equipo de gala, liderado por un Neymar que disputará su primer encuentro con la Seleçao tras protagonizar el fichaje más caro de la historia con su polémico traspaso al París Saint Germain.

Protagonista de otro de los culebrones del verano europeo, la única duda para hoy es si Philippe Coutinho jugará de inicio mientras el Liverpool y el Barcelona deciden su futuro. – Todo o nada – Nada tiene que ver la situación de Ecuador, que representa la otra cara de la moneda que ahora brilla para Brasil. Cuesta abajo y arrasada por las bajas, la ‘Tri’ recibió el último mazazo el martes con la decisión del TAS de rechazar las apelaciones de Bolivia, beneficiando a sus competidoras Chile (4ª) y Perú (7ª). Aunque las malas noticias ya habían comenzado hacía tiempo.

Desde su último cruce con la Seleçao, los de Gustavo Quinteros vieron cómo su fulgurante inicio en el Premundial se iba consumiendo hasta la sexta posición logrando apenas dos victorias en ocho partidos. A dos puntos de Argentina (5ª), los tricolores saldrán a jugarse la vida ante Brasil con la historia y las probabilidades en contra, aunque armados con la peligrosa adrenalina del todo o nada.

Para ello, el conjunto del volante del Manchester United Antonio Valencia deberá superar las ausencias de los suspendidos Luis Caicedo y Jefferson Orejuela, además de la del recién lesionado Renato Ibarra. A estas bajas se suman las de otros nombres importantes como Miller Bolaños, Jefferson Montero o Arturo Mina, que no fueron convocados por Quinteros al considerar que no han tenido la suficiente actividad en sus clubes.

