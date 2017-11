Correa confirma que regresará al país este viernes, cuando inicia el juicio al vicepresidente Glas.

El expresidente Rafael Correa planea regresar al país el próximo viernes 24 de noviembre, por primera vez desde que dejó el cargo, a fin de defender los programas sociales y los avances económicos que considera se lograron durante sus 10 años de gobierno.

“A mí no hay nada que me impida regresar al Ecuador”, indicó y añadió que no tenía miedo de lo que describió como una campaña de amenazas e incitación al odio hacia él en los medios de comunicación.

Así lo confirmó a la agencia The Associated Press, durante una entrevista en Madrid, el sábado 18 de noviembre de 2017. Y aprovechó para pedir al presidente Lenín Moreno que explique por qué se reunió, a principios de año, con Paul Manafort, el expresidente de campaña del Jefe de Estado de EE.UU., Donald Trump.

“Si lo ocultan es porque algo esconden”, dijo Correa, agregando que “los acuerdos políticos tienen que ser a la luz del día”. También afirmó que no estaba al tanto del viaje y que se enteró por la prensa hace unos días, así como que tenía información sobre la reunión más allá de los rumores.

“Es muy preocupante que haya habido la visita de un tipo como Manafort y que se haya mantenido oculta, escondida, esa visita al pueblo ecuatoriano”, dijo.

Manafort fue recientemente acusado en Estados Unidos de lavado de dinero y otros cargos. Y visitó Ecuador el 9 de mayo, según un documento judicial presentado en los tribunales estadounidenses. El fiscal especial Robert Mueller dijo que Manafort utilizó un teléfono registrado con un nombre falso y que viajó con uno de los tres pasaportes estadounidenses que posee, antes de ir a México y China semanas después.

Un portavoz de Moreno dijo en septiembre a The New York Times que Manafort, quien entonces estaba siendo investigado por sus vínculos con el partido gobernante ucraniano, se reunió con Moreno pero nunca explicó por qué.

La oficina del Presidente se negó a hacer declaraciones al ser contactada por The Associated Press. Y la Secretaría Nacional de Comunicación también optó por el silencio, al ser consultada al respecto por la prensa local, la tarde de este domingo 19 de noviembre de 2017.

Alianza País dice que Correa asistirá a su convención

​

El anuncio y confirmación de Correa se da después de que una facción de la Directiva Nacional de Alianza País decidiera convocar a una Convención Nacional, el próximo 3 de diciembre. Esto después de que destituyeran a Moreno del cargo de presidente nacional del movimiento, el pasado 31 de octubre.

Sin embargo, dicha destitución no puede ser ejecutada ante la autoridad electoral, ya que el Tribunal de Garantías Penales de Quitumbe emitió medidas cautelares a favor de Moreno, manteniéndolo a la cabeza del movimiento. Aunque Gabriela Rivadeneira, secretaria Ejecutiva de AP, los denunció ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por arrogación de funciones. La audiencia de ese caso se llevará a cabo este miércoles.

Además, una parte del Comité de Ética del oficialismo sancionó por seis meses a quienes tomaron la decisión de sacar al Mandatario y poner en su lugar a su exconsejero presidencial, Ricardo Patiño, quien lidera la facción ‘correísta’ de la agrupación.

Pero la otra facción ya había destituido a la presidenta de dicho Comité, Mary Verduga, por incumplimiento de funciones, y ahora se ha conformado un nuevo organismo con simpatizantes del exmandatario.

Fuentes: El Comercio

http://www.elcomercio.com/actualidad/rafaelcorrea-anuncio-vuelve-ecuador-noviembre.html

Nodal

http://www.nodal.am/2017/11/ecuador-correa-confirma-regresara-al-pais-este-viernes-cuando-inicia-juicio-al-vicepresidente-glas/

Me gusta: Me gusta Cargando...