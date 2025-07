Ecuador: Conaie se declara en resistencia nacional desde el martes en contra del gobierno de Guillermo Lasso

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se declarará en resistencia desde este 26 de octubre, en el marco de las protestas nacionales convocadas para ese día por varios movimientos sociales agrupados en el Parlamento de los Pueblos.

En la parroquia Sicala del cantón Colta (Chimborazo), la Conaie, en conjunto con sus dirigentes y bases, instalaron un consejo ampliado que se extendió por casi siete horas este viernes 22 de octubre, cuya resolución fue rechazar el incremento de los precios de los combustibles que dispuso el presidente de la República, Guillermo Lasso, como parte de su decisión de suspender el incremento gradual de los mismos, medida que regirá desde la medianoche de este 23 de octubre.

El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, fue el encargado de leer las resoluciones que se tomaron con el respaldo de los presidentes de la Ecuarunari, Carlos Sucuzhañay y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía (Confeniae), Marlon Vargas.

Entre las principales, es que el movimiento indígena se declaró en resistencia a partir del 26 de octubre a nivel nacional en coordinación con las organizaciones sociales. “Invitamos al Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Feine, la Fenocin, el Frente Popular… No podemos aceptar semejante incremento al precio de los combustibles. El Gobierno se ha burlado de las mesas de diálogo propuestas”, expresó Iza en su declaración.

“Rechazamos, condenamos el nuevo incremento, que con engaño el presidente ha dicho que congela, cuando realmente es un incremento en menos de diez días. Esto es un paquetazo para el pueblo”, recalcó.

En medio de los gritos de la multitud: “¡Octubre vive, la luche sigue!”, Iza indicó que se ratifica la “unidad indisoluble” del movimiento, y que rechazan los intentos de división provenientes del Gobierno nacional, de actores políticos y de los medios de comunicación.

Adicionalmente, advirtió que la Conaie se deslinda de los acuerdos a los que se habría llegado en la reunión con el presidente Lasso del pasado miércoles, en las que participó el coordinador del movimiento político Pachakutik (PK), Marlon Santi y otros asambleístas de esa bancada.

“Nos deslindamos de los acuerdos realizados por Pachakutik y los asambleístas, que de manera inconsulta se hicieron; y pedimos que podamos tener una comunicación directa”, anunció Iza, y advirtió que quienes hayan incurrido en este acto de indisciplina serán sancionados con justicia indígena.

Pero además, este estado de protesta se mantendrá mientras el primer mandatario no derogue los decretos 1054, 1158 sobre los combustibles; pero también el 95 y el 151 que permiten la expansión petrolera y minera.

En ese sentido, el presidente de la Confeniae, Marlon Vargas, dijo que habrá una movilización progresiva, mientras no se deroguen esos decretos.

Antes de instalar su plenaria, la misma que se dio bajo una carpa al aire libre, hubo una marcha en la que se gritaba: “¡Abajo los precios de los combustibles!”.

Asistieron varios de los dirigentes, entre ellos Marlon Santi, coordinador nacional del movimiento Pachakutik (PK), que es el brazo político de la Conaie.

En la declaración final de este encuentro, Santi acusó a los medios de comunicación de tergiversar la información sobre que la Conaie y PK están divididos; y al referirse a los precios de los combustibles dijo que durante la reunión con Lasso se planteó la suspensión o congelamiento de estos, “pero lamentamos escuchar que se subió un porcentaje más. Nuestro deber es luchar con el pueblo, luchar con las bases” reafirmó.

Previamente, en la mañana al instalar este consejo ampliado, fue contra Santi que Leonidas Iza enfiló sus críticas.

Iza no mencionó la reunión que mantuvo Santi y otros legisladores con el presidente Lasso el pasado 20 de octubre en el Palacio de Gobierno, pero dejó entrever su molestia.

“Aquí no estamos en que aquí cuál es más importante, el que es más pilas, o el que sabe más. Aquí estamos el que más coherente, y el que tiene más posibilidad de conducir las decisiones que han ido saliendo (del movimiento)”, decía indignado.

Dijo que las bases deben tomar una postura sobre el accionar de los legisladores de la bancada de Pachakutik, y en todo caso si la “dirección de los asambleístas no está conduciendo, hay que cambiarla. Pero aceptar que aquí hay división y culpándonos a nosotros”.

Expresó su respaldo a los asambleístas que se han mantenido en el mandato de las bases. “Pero no por hacer política podemos hacer cualquier cosa. Prefiero que me digan radical, a que me digan vendido o mentiroso. ¿Saben por qué? Porque no estamos emulando a nadie. Lo único que queremos es dejar consolidando un proyecto político”, enfatizó.

Entre las decisiones tomadas por el consejo ampliado, se resolvió además que se declaran en estado de excepción, por lo que no tolerarán actos delincuenciales y tampoco se “permitirá el ingreso de la fuerza pública” que busque amedrentar a los líderes indígenas.

