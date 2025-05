Dúo esloveno escala la chimenea más alta de Europa de 360 metros de altura

La chimenea de la Central Eléctrica de Trbovlje se eleva 360m sobre Eslovenia. Muchas veces llegando a tocar el nivel bajo de nubes, esta chimenea es considerada la más alta de Europa y para Domen Škofic y Janja Garnbret representa el mayor reto de escalada dentro de su país. La idea de escalar la chimenea nace en el 2015 y luego de 5 años el sueño se hace realidad.

Janja y Domen son dos de los mejores escaladores del mundo – pero ninguno jamás ha enfrentado un reto de esta magnitud. Campeones y medallistas mundiales, europeos y Janja próxima deportista olímpica.

Esto trae consigo el inevitable miedo de caerse y solamente depender de una sola cuerda para evitar lo peor. El reto se convierte en algo mental al inicio y luego pasa a ser una batalla física.

Desde el comienzo, Domen y Janja sabían que el último trayecto seía el más difícil de la escalada, al representar el último mayor esfuerzo de su ascenso.

Exhaustos, aliviados, exaltados y deshidratados, Janja y Domen llegaron a la cima después de más de 11 horas escalando la chimenea. Janja había predicho realizar el ascenso en 6 horas, sin embargo, logró sus últimos movimientos en la oscuridad casi doblando ese tiempo. En la cima ambos celebraron la ocasión por 20 minutos “desbordando emociones”, así es como Janja lo describe. También hubo, como Domen lo cuenta, el darse cuenta que “¡debían bajar!”.

Cuatro días más tarde, el duo estaría de vuelta en la cima, logrando escalar la ruta entera de forma libre casi cuatro horas más rápido. La escalada fue completada junto con su reto.

Más datos que necesitas saber:

– Domen Škofic: Ganador de una Copa del Mundo de Escalada en la modalidad de escalada libre, en el año 2016. Además ha conseguido dos terceros puestos en la modalidad de combinada en 2014 y 2015.

– Janja Garnbret: Ganó siete medallas en el Campeonato Mundial de Escalada entre los años 2016 y 2019, y tres medallas en el Campeonato Europeo, entre los años 2015 y 2017. Janja Se encuentra clasificada a los Juegos Olímpicos de Tokio.

– Se erige como la chimenea más alta de Europa pero, desde 2014, no ha estado operativa. La ruta trazada para Garnbret y Škofic fue también la ruta de escalada artificial más grande del mundo, diseñada por los especialistas y los creadores de rutas de la IFSC Katja Vidmar y Simon Margon.

– Ninguno de los escaladores conocía el recorrido, el movimiento o la disposiciones antes de comenzar la ruta. Solo se podía ver los 30 metros iniciales claramente desde el nivel del suelo antes de la escalada.

– Para Garnbret, fue su primer intento en una escalada de varios tramos, y ella admitió fácilmente el factor miedo. “Estaba un poco asustada antes del comienzo”, dijo, “tenía miedo de caerme, lo que puede volverse realmente desagradable en el caso de una pared vertical en comparación con una pared colgante en la que cuelgas en el aire. Aquí puede golpear rápidamente una pared o un agarre antes de que la cuerda te detenga. Por lo tanto, tuve que caerme un par de veces hasta que finalmente me relajé y desterré el miedo «. – La experiencia de Škofic en tales subidas no había sido mucho mayor. Antes del ascenso dijo: “La chimenea es completamente diferente a cualquier cosa que haya escalado hasta ahora. Es un objeto artificial gigante, que encontré bastante místico. Sentí malestar, un fuerte miedo a lo desconocido, pero rápidamente me hice amigo de la chimenea, ya que la ruta era realmente hermosa y desafiante. Una vez que comencé a concentrarme en escalar, todos los demás pensamientos se fue