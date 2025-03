Descarte de covid-19 en Lima Metropolitana: conoce los 17 puntos habilitados por EsSalud. La atención en los puntos habilitados es previa cita llamando a la línea exclusiva 107, la cual atiende de lunes a domingo, las 24 horas del día.

El Seguro Social de Salud (EsSalud) informa que cuenta con 17 centros en Lima Metropolitana para realizar la prueba antígena de descarte de covid-19 a la población asegurada que presenta síntomas sospechosos de la enfermedad.

Dichos centros se ubican en el IPRESS Rímac, CAP San Juan de Miraflores, Polideportivo San Carlos de San Juan de Lurigancho, Preventorio San Miguel, Parque Habich y Playa Miller, ambos ubicados en Jesús María, Hospital Voto Bernales en Santa Anita y Parque “Las Virreinas” en Lurín.

También se toman las pruebas antígenas en el Policlínico Juan José Rodríguez Lazo de Chorrillos, el Polideportivo Rosa Toro de San Borja, Centro Cívico Municipal de Comas, Alameda Próceres en Santiago de Surco y Agencia Municipal de Villa María del Triunfo.

Otros puntos son Hospital Uldarico Rocca y Villa Panamericana, ambos ubicados en Villa El Salvador, CAP María Donrose en Ventanilla y Hospital y CAP Luis Negreiros en el Callao.

La atención es previa cita llamando a la línea exclusiva 107 de EsSalud, la cual atiende de lunes a domingo, las 24 horas del día.

La prueba será tomada a las personas que presentan algún síntoma relacionado a la covid-19, con sospecha de contagio o haber estado en contacto con una persona infectada.

EsSalud exhortó a la población a tomar en cuenta estos puntos de descarte y no acudir a los hospitales que no están habilitados a fin de no generar aglomeraciones y por consiguiente riesgo de contagio del mortal virus.

Cómo es la prueba de antígenos

De acuerdo con la doctora Lely Solari, médica infectóloga del Instituto Nacional de Salud (INS), la prueba de antígenos está diseñada básicamente para pacientes de coronavirus con síntomas.

En este caso, la muestra se toma mediante un hisopado nasofaríngeo y el resultado se obtiene en menos de media hora, pues no requiere de un laboratorio para su procesamiento. Las pruebas de antígeno cuestan menos, se usan para el diagnóstico, pero también deben ser aplicadas en los primeros días de la enfermedad.

Debe recordarse que existen tres pruebas diferentes que permiten saber si una persona está infectada con covid-19: las pruebas moleculares, las de antígeno y las serológicas. Las moleculares (consideradas las pruebas de oro para la Organización Mundial de la Salud) y las de antígeno son pruebas de diagnóstico y las serológicas (pruebas rápidas) son pruebas de anticuerpos.

Las moleculares detectan el material genético del virus (RNA), es decir, al virus mismo, en las muestras de mucosa nasal o de saliva en los primeros siete días de la infección. Después de la primera semana, la cantidad de virus disminuye y la prueba molecular deja de ser efectiva en ese momento. Los resultados pueden tomar entre 6 y 8 horas.

Fuente: Agencia Andina