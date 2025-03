Prueba de anticuerpos neutralizantes: Herramienta para conocer respuesta de población frente a vacunación contra COVID-19

Frente a las nuevas variantes del COVID-19, como la Ómicron, que ha resultado ser más contagiante que sus variantes previas, la población debe tomar conciencia de que la única manera de minimizar el riesgo es con la vacunación.

Según información de SYNLAB, laboratorio clínico #1 de Europa con presencia en la región en Perú, Colombia, Ecuador, México y Brasil, la vacunación contra el COVID-19 genera en el cuerpo humano dos procesos de respuesta de estimulación del sistema inmune: la primera es de tipo humoral, cuando se crean anticuerpos específicos que luchan contra el virus, y la segunda, de tipo celular, cuando se generan leucocitos especializados, orientados específicamente para atacar al agente que provoca la enfermedad.

El doctor Rafael Doig, director médico de SYNLAB Perú explicó que las pruebas de anticuerpos neutralizantes pueden ser de ayuda al medir la estimulación del sistema inmunológico de tipo humoral, esta herramienta es muy importante porque permite estudiar la respuesta de la población al estímulo de la vacunación contra el COVID-19 y ya está siendo usada por los sistemas de salud, con el fin de medir la eficacia y la necesidad de las dosis de refuerzo.

“Las pruebas de anticuerpos neutralizantes son pruebas generales que tratan de evaluar la eficacia de desarrollar inmunidad a través de una determinada vacuna frente a determinada enfermedad, en este caso el COVID-19. Además, permite medir la cicatriz inmunológica en una persona que ya ha tenido COVID-19. Si bien la estimulación de tipo celular no puede ser medible, estas pruebas son muy útiles para usarse como referencia y conocer la eficacia de la vacuna, así como la necesidad de refuerzos. La puede hacer cualquier persona sin distinción de edad, que haya tenido o no el virus y que haya sido vacunada previamente. No sirve para aquellos que no se han vacunado”, enfatizó Doig.

No existe ninguna prueba que condicione el hecho que una persona deba o no vacunarse contra el COVID-19, definitivamente toda la población debe vacunarse para que el virus no encuentre nuevos huéspedes, y vayamos todos juntos, acabando con la pandemia.

El llamado COVID LARGO

Doig resaltó que SYNLAB está realizando estudios para obtener pruebas que identifican y diagnostican el llamado COVID LARGO (Long COVID en la literatura en inglés) o las secuelas de la enfermedad que trascienden los 15 días del cuadro agudo, llegando a

permanecer en el tiempo hasta por un año con sintomatología muy dispersa (diarreas, mareos, hipertensión arterial, palpitaciones, falta de aire, entre otros). “El gran reto que tiene la medicina y los laboratorios es tratar de desarrollar pruebas que permitan, primero, identificar a pacientes que puedan presentar COVID LARGO, y segundo, diagnosticar. Esperamos tener buenas noticias para el 2022”, manifestó.

SYNLAB, es el laboratorio más grande de Europa y tiene una trayectoria de más de 5 años en el Perú, realiza estas pruebas anticuerpos neutralizantes a costo accesible al público en general; asimismo, se cuenta con todas las pruebas de diagnóstico del COVID-19, como parte del portafolio cerca de 4 mil pruebas que cubren todos los aspectos de la especialidad de Patología Clínica y Anatomía Patológica; todo esto, con los protocolos de bioseguridad más estrictos a fin de asegurar la adecuada atención de cada paciente.