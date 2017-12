Desarticulan banda integrada por servidores de municipio de Villa María del Triunfo

“Los topos de Lima Sur” cobraban cupos a empresarios y comerciantes

En un megaoperativo conjunto, la Policía y el Ministerio Público desarticularon esta madrugada la organización criminal “Los topos de Lima Sur”, dedicada al cobro de cupos y extorsiones a empresarios y comerciantes y que operaba en complicidad con funcionarios de la municipalidad de Villa María del Triunfo.

Al respecto, el ministro del Interior, Carlos Basombrío, precisó que se han detenido a 10 integrantes de dicha organización criminal que estaba encabezada por Fortunato Elsen Chilingano Villanueva, nada menos que el hermano del alcalde del mencionado distrito.

Aclaró que en este operativo, en el que participaron más de 200 policías y 25 fiscales, se logró detener a 10 integrantes de este grupo criminal, aunque lamentó que el Poder Judicial no haya aceptado la solicitud de detención contra otras 14 personas, entre ellas el alcalde de Villa María del Triunfo, Ángel Chilingano Villanueva.

“Se pidió la detención de 24 personas, entre ellos el alcalde: Deconosco las razones por las cuajes el juez no emitió la orden de capturas contra esas personas. Existe peligro de fuga de los otros investigados”, subrayó.

El juez decide si cabe o no la detención, no nos da argumentos. Y en la mayoría de los casos los jueces deciden bien. Creo que en este caso no ha sido así”, aseveró.

(Fuente: Andina)

