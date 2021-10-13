Deben darse medidas complementarias para los feriados largos

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo – IATA (por sus siglas en inglés), la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional – AETAI y la Asociación Peruana de Empresas Aéreas – APEA valoran las recientes disposiciones del Gobierno de declarar varios días no laborables para el sector público en lo que resta del 2021 y el inicio del 2022, y saludan a las autoridades por esta medida que busca la reactivación de la actividad turística.

Tras la publicación de noticias sobre más de 300 mil viajeros estimados durante el reciente feriado en varios medios de comunicación; los gremios están convencidos de que, contando con mayor anticipación para la planificación de viajes, los resultados serán aún mejores en los siguientes feriados largos.

Asimismo, para que estas disposiciones continúen rindiendo los frutos esperados y sean sostenibles, es crucial acompañarlas con acciones adicionales, como el incremento de aforos y la extensión de horarios de atención en los aeropuertos del país, algunos de los cuales aún se encuentran por debajo del 50% de su capacidad, ocasionando que no puedan aumentarse los viajes domésticos.

En ese sentido, afirman que es importante atender las limitaciones que aún tienen los viajes internacionales, que son los que producen mayores beneficios económicos. También consideran urgente que, para el ingreso al país, se permita la presentación de pruebas de antígeno o de certificados de vacunación como alternativas a las pruebas PCR que representan un costo mayor.

Se necesita que Perú sea un destino más atractivo para los turistas, a fin de poder competir con otros países de Latinoamérica, los cuales desde hace varios meses vienen realizando mayores esfuerzos para captar más viajeros.

Finalmente, el sector aéreo reafirma su compromiso de continuar trabajando bajo estrictos protocolos de bioseguridad y reitera su disposición de reunirse con las autoridades a fin de sumar esfuerzos en beneficio de todos los peruanos.