¡De Arequipa a la NASA! Escolar será miembro de tripulación que visitará Centro Espacial

La estudiante, apasionada por la ciencia y tecnología, es una de las dos niñas seleccionadas de la región.

Por Sofía Pichihua

A sus 15 años, Luz María de la Cruz se ha propuesto dejar en alto el nombre de su colegio I.E. Gran Unidad Escolar 40300 Miguel Grau, en Paucarpata, y de su región, Arequipa, durante su próximo viaje al Centro Espacial Houston de la NASA como parte de la primera tripulación de niñas peruanas que recibirán mentoría en ciencia, tecnología e innovación, en Estados Unidos.

El viaje será en agosto, pero desde esta semana se está preparando en clases virtuales con las otras 13 niñas seleccionadas de Lima, Cusco y Arequipa en el programa «Ella es Astronauta Perú» de la Fundación She is, que recibe el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país.

La estudiante de secundaria Luz María de la Cruz cuenta que, desde pequeña, se ha sentido atraída por lo que ocurre fuera de nuestro planeta Tierra.

«Me interesa el espacio exterior, la vida de los astronautas, todo lo enfocado en el sector de la ciencia y tecnología. Siento una afición hacia la ciencia, la tecnología, innovación y al conocimiento científico», comenta vía Zoom minutos antes de empezar su sesión virtual con especialistas de la NASA.

Apasionada por la ciencia

Para la curiosa adolescente, el viaje al Centro Espacial Houston de la NASA es un sueño hecho realidad. «Desde pequeñita me ha gustado lo desconocido de la humanidad, los extraterrestres, saber qué puede haber en Marte, Venus o Júpiter, qué caracteriza a estos planetas. Me ha gustado ver esos videos. Siempre he tenido esa fascinación de poder observar, poder conocer», relata Luz María, quien tuvo que superar un arduo proceso de selección con más de 670 postulantes de todo el país.

Luz María es muy aplicada en todos sus cursos, pero le va mucho mejor en ciencias, matemáticas, y comunicación. Desde primaria, los talleres de robótica eran sus favoritos. Fue su profesor de Ciencia y Tecnología, Samuel Ricardo Ticona Oviedo, quien la motivó en participar en la selección del programa «Ella es Astronauta Perú».

«Tú tienes todas las posibilidades y las habilidades de poder inscribirte», le dijo su maestro, y sus padres la acompañaron durante todo el proceso. Luego de descubrir que fue preseleccionada, recibió también el apoyo de otros profesores y de la directora de la I.E. 40300 Miguel Grau, Alejandrina Soto Castillo, pero mantuvo bajo reserva este primer avance.

Solo después de confirmar que se había convertido en miembro de la primera tripulación de niñas peruanas que irán a la NASA fue que se lo comentó a sus amigas y compañeros de salón. Al final, todo el colegio terminó celebrando con ella.

«Para mí es un orgullo haber sido seleccionada. No me lo imaginaba, pero me siento muy feliz y me alegra ser representante de mi colegio y de Arequipa. Voy a dejar en alto el nombre de mi colegio», reitera la aplicada estudiante arequipeña. Luz María confiesa que se siente muy orgullosa de sí misma por este logro, mientras que su padre, Oswaldo Chiara, se muestra comprometido en continuar formándola para que los sueños de su hija se hagan realidad.

«Cuando se confirmó la selección, me llamaron y me felicitaron, pero este logro es de ella», comenta el ingeniero geofísico, que le transmite valores como la responsabilidad en los estudios a su hija, junto a su esposa Beatriz Madueño.

«Nos sentimos muy orgullosos de ella porque conocemos sus capacidades. Estoy al tanto de prepararla, y confío en ella. Espero que este sea el primer paso y que siga adelante«, concluye orgulloso.

Además de leer e investigar sobre las preguntas que le dejan los videos de ciencia que mira frecuentemente, Luz María también está muy interesada en los deportes como la natación, vóley y atletismo. Asimismo, ha intentado aprender a tocar guitarra y piano, aunque confiesa que aún no es muy buena en estos instrumentos.

Preparaciones para el viaje a la NASA

Además de asistir a las capacitaciones virtuales para fortalecer sus habilidades en STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, según sus siglas en inglés), Luz María revisa videos sobre astronautas de la NASA y, aunque cree que va muy bien en su curso de inglés, también está repasando este idioma para estar preparada para el viaje de una semana a los Estados Unidos.

«Me estoy preparando en la lectura sobre nanotecnología, miro videos sobre cómo es el arraigado entrenamiento de los astronautas», añade. «Espero conocer diferentes formas de innovación científica, también sobre la preparación de los astronautas para viajar al espacio o los implementos que se utilizan para ello», agrega la escolar arequipeña sobre sus expectativas en la NASA.

Su interminable curiosidad le permitió conocer la historia de destacadas peruanas en la NASA, que se han convertido en una inspiración. «Una de ellas es Aracely Quispe y para mí sería un orgullo poder conocerla e intercambiar algunas palabras con ella, para que nos dé consejos como niñas peruanas que por primera vez estamos yendo al Space Center de la NASA», confiesa Luz María.

También tiene un mensaje para las niñas peruanas. «Mi mensaje es que con responsabilidad, asertividad y positividad podemos hacer realidad nuestros sueños. Les diría que nunca se rindan, que nosotras como mujeres podemos demostrar lo que somos ante la sociedad, podemos fortalecer la sociedad y podemos brindarle muchas cosas».

Luz María considera que esta preparación le será muy valiosa para su formación, debido a que sueña con estudiar medicina o investigación espacial tras concluir su educación secundaria.

Fuente: Agencia Andina