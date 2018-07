Dale una segunda oportunidad a tus electrodomésticos con Rust-Oleum

Renueva de manera rápida y fácil, lavadoras, refrigeradoras, parrillas y más con Rust-Oleum.

Con Rust-Oleum, marca líder de pinturas para pequeños proyectos, podrás darles una segunda oportunidad a los electrodomésticos deteriorados de tu casa, renovándolos y protegiéndolos con Appliance Epoxy. Además de la línea blanca, transformar tu parrilla, o cualquier otra superficie expuesta al calor, es más fácil y rápido con High Heat.

Renueva tus electrodomésticos

Este sencillo proyecto al estilo Do It Yourself (Hazlo tú mismo) es una excelente idea para restaurar la lavadora, secadora, refrigeradora o cualquier electrodoméstico de tu hogar que luzca desgastado, y al que quieras darle una segunda oportunidad.

Renueva el exterior de tus electrodomésticos metálicos con Rust-Oleum Appliance Epoxy. Una pintura que otorga un acabado ultra lavable de gran dureza y resistencia. Además, su acción anticorrosiva detiene el avance del óxido y ayuda a prevenir su aparición.

Rust-Oleum Appliance Epoxy es de fácil aplicación. Para renovar tus electrodomésticos debes seguir estos sencillos pasos:

1 Protege y Lija. Antes de comenzar, protege el área circundante con una tela protectora. Con una lija fina, remueve los excesos de corrosión del electrodoméstico. De esta manera la superficie estará más lisa en el momento de pintarlo y será más fácil el proceso.

2 Limpia. Antes de pintar con Rust-Oleum Appliance Epoxy, asegúrate de que la superficie esté completamente libre de grasa y suciedad. Utiliza agua y detergente, evitar limpiar con alcohol ya que podría afectar el acabado de la pintura.

3 Seca. Pasa una franela de algodón para secar el objeto y eliminar los restos de humedad.

4 Enmascara/Protege. Asegúrate de cubrir con plástico o cinta los botones o accesorios de tu electrodoméstico que no quieres que sean pintados con la pintura en aerosol.

5 Pinta. Ahora ya estás listo para empezar a pintar. Agita la lata durante un minuto luego de escuchar el sonido de la bolilla mezcladora. Luego aplica una capa fina de Rust-Oleum Appliance Epoxy haciendo pasadas suaves y uniformes. Luego, espera unos minutos y aplica una segunda capa. Asegúrate de aplicar la segunda capa dentro de los 30 minutos de haber aplicado la capa anterior.

Ahora deja que el electrodoméstico seque bien durante al menos 24 horas, quita la cinta y… ¡listo! ¡Así de fácil es renovar y rejuvenecer tus electrodomésticos con Rust-Oleum!

Renueva superficies expuestas al calor

Rust-Oleum High Heat soporta altas temperaturas. Esta pintura aerosol es ideal para proteger y renovar superficies expuestas al calor como parrillas, asadores y radiadores, ya que resiste temperaturas de hasta 650° C sin perder su color. También aporta un acabado mate con poder anticorrosivo

Me gusta: Me gusta Cargando...