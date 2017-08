Cuestionan la burocratización en la conducción de la universidad

En presentación del libro: “El otoño del docente universitario”

Con los derechos otorgados por la Universidad de Oxford, la Universidad Nacional del Altiplano – Puno (UNAP), ha traducido y editado el libro “El otoño del docente universitario” del autor Benjamín Ginsberg, docente en la Johns Hopkins University.

En el Congreso de la República, la presentación estuvo a cargo de los legisladores Lucio Ávila Rojas, ex rector de la UNAP; Alejandra Aramayo Gaona (FP) y Alberto Quintanilla (NP).

The Fall of the Faculty, título original de la obra presentada, cuestiona el crecimiento y empoderamiento de la parte administrativa de la universidad en desmedro de los docentes universitarios de la dirección de las mismas casas de estudio.

Omar Aramayo Cordero, literato, poeta y docente universitario de larga data, sostuvo que “El otoño del docente universitario” pertenece a la clase de libros que se quedan porque su contenido cuestionador marcará un hito en la historia social de occidente.

Benjamin Ginsberg, escritor político y politólogo, cuestiona las raíces mismas de la sociedad y la ‘costra atroz burocrática’ que se enquista en todas las universidades con una tendencia mundial y peligrosa, que se proyecta de las principales universidades americanas hacia Latinoamérica.

Esta tendencia de dejar la conducción de la universidad en manos de un sector creciente de personal burocrático, amenaza la creación y la creatividad a través de las artes, la física, economía y la investigación. De esta manera la universidad como institución está destinada a desaparecer.

Ginsberg tiene el coraje de evidenciar la problemática ya conocida hace 60 años, pero de la que no se hablaba abiertamente. No hay actualmente regulación para la administración universitaria, ni tampoco pena de cárcel para los casos de plagio, recordó Aramayo Cordero.

El libro “El otoño del docente universitario” divide su análisis en siete capítulos: La expansión de la administración. Lo que los administradores hacen. Patologías administrativas. Raza y género en la real politik. No existe la libertad académica (para los profesores), auge y caída del sistema de titularidad. La investigación y la enseñanza en la universidad integrante administrativa y finaliza con la interrogante ¿Qué hacer?

