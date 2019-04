¿Cuestión de confianza?… Por Octavio Huachani Sánchez

Resulta absurdo que un nuevo primer ministro y su gabinete tenga que ir a pedir un voto de confianza a un Congreso que cuyo nivel de confianza entre los peruanos es casi cero: De cada cien personados solo ocho confía en ellos.

Una desconfianza que se lo han ganado a pulso, con sus continuos despropósitos, abusos de poder, prepotencias, corrupción y blindajes a personajes sumamente cuestionados.

Lo sucedido con el exfiscal Pedro Chávarry quien fue captado por las cámaras de seguridad ingresando a las oficinas lacradas y pese a las declaraciones de su asesora que sustrajo documentos vinculándolo directamente con el hecho; el Apra y Fuerza Popular decidieron ayer que no valía la pena investigarlo y archivaron el caso en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Pero no hay soslayar que para que esto suceda se produjeron dos sospechosas ausencias. Ni Víctor Andrés Belaunde de Acción Popular ni Marcos Arana de Frente Amplio, acudieron a la sesión. A propósito, esta última bancada ya manifestó que no brindará su voto de confianza al Gabinete Del Solar.

Pero estamos en Perú donde lo único que falta es que llueva hacia arriba. Un país donde parece inútil derramar más tinta sobre la falta de vergüenza con la que Fuerza Popular y el Apra imponen sus blindajes, sin importarles nada, ni las marchas, ni los cientos de editoriales y columnas de opinión que se han publicado sobre el tema, ni la indignación ciudadana expresada en las encuestas, los ha hecho siquiera pestañear.

DEL SOLAR EN EL CONGRESO

En su exposición ante el pleno del Congreso Salvador Del Solar, se refirió a cinco ejes del Gobierno: Lucha contra la corrupción, Fortalecimiento de la institucionalidad, Crecimiento económico, Desarrollo social y Descentralización.

Del Solar aseguró que la meta del Gobierno es reducir la pobreza total al 18 % y la pobreza extrema al 2.5 %. Haciendo un mea culpa reconoció que “el proceso de reconstrucción con cambios requiere mayor celeridad”. Asimismo aseguró que el objetivo del Gobierno es reducir la desnutrición crónica infantil en menores de cinco años a 9.7%.

Con relación a la violencia contra las mujeres, Del Solar anunció que la PNP formará escuadrones de 50 efectivos cada uno en Lima, Trujillo, Arequipa, Cusco, Piura y Callao para visitar a mujeres con medidas de protección. Al respecto, anunció que se están construyendo escuelas de policías en Iquitos, Tarapoto y Arequipa con una inversión de casi S/ 200 millones.

Por otro lado el primer ministro criticó que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso no acepte investigar al exfiscal Pedro Chávarry por el deslacrado de sus oficinas en el Ministerio Público.

“Estamos entre los países de mayor desconfianza ciudadana con los partidos políticos”, les recordó a los congresistas.

Respuestas

“Nosotros, mal que le guste, somos por los que el pueblo votó”, le recordó Luz Salgado, portavoz alterna de Fuerza Popular. Asimismo le recodó que no es estaba una gestión gubernamental para les “vengan a decir buenas intenciones, no, queremos cosas concretas” dijo.

“Fuerza Popular está comprometida con la Reforma Política desde hace muchos años y la apoyaremos” aseveró.

Ojalá esto sea cierto.

Entre las reformas planteadas por la comisión Tuesta se encuentra la de restringir la inmunidad parlamentaria, haciendo que sea la Corte Suprema y no la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la que decida respecto al antejuicio de los congresistas en los casos de delitos comunes.

Ahora, con la disposición mostrada por Salgado, queda en manos del Ejecutivo proponer que la reforma sea más amplia y que esta incluya a todos los altos funcionarios que gozan actualmente de esa protección. Si los asesores del ex fiscal Pedro Chávarry fueron filmados entrando a las oficinas lacradas por el fiscal José Domingo Pérez y, una de ellas confiesa que fue su jefe quien la convenció de cometer el delito, el Congreso no debería tener participación en la decisión de si el fiscal supremo es investigado por obstrucción a la justicia (entre otros delitos) o no.

Queda en manos del Presidente Martín Vizcarra nivelar la cancha de la justicia.

