¿Cuál es el verdadero reto al hablar de Transformación Digital en la Industria?.Por Jaime Andrés Muñoz Arias

Escuchamos conceptos como Transformación Digital en la industria, Convergencia IT-OT, IIoT, Smart Factories e Industria 4.0. Los expertos advierten que se trata de una nueva revolución industrial.

¿Qué es lo que permite que esto sea una realidad? Todo se resume en que el mundo IP llegó a la planta de producción. Esto significa que ahora todos los dispositivos que conforman una línea de producción (PLC, sensores, básculas, controles, variadores y motores, entre muchos otros dispositivos) se interconectan conformando una Red Ethernet, similar a la red corporativa.

El hecho de que ahora dichos dispositivos sean IP se traduce en que son administrables, gestionables y automatizables, lo cual trae consigo una infinidad de nuevas posibilidades. Cuando la Red Corporativa interactúa con la Red Industrial es cuando hablamos de Convergencia IT-OT.

En el momento en que toda la planta de producción se interconecta en una red, entramos en el mundo de las Smart Factories. Es ahí cuando la infinidad de dispositivos interconectados nos permite hablar de IIoT (Industrial Internet of Things) y de Transformación Digital en la Industria.

Los protocolos, las aplicaciones, los equipos, las normas, el software, los cables, los conectores y la fibra. Todo lo que se requiere para construir una Red Industrial, ya está disponible en el mercado. Entonces, ¿cuáles son los verdaderos retos?

Obligatoriamente, cuando nos referimos a una Red Ethernet (es decir, basada en IP), estamos hablando de IT (Information Technology). Esto significa que el departamento de IT tendrá que involucrarse con el área de OT (Operations Technology) y viceversa, debido a que ahora la Red industrial es Ethernet.

El primer reto está en lograr que el equipo de OT busque soporte en el departamento de IT. Ahora OT requiere de los conocimientos y la experiencia de IT en redes. El segundo reto es que el personal de IT aprenda de OT. Y lo más importante, que aprendan que la Red Industrial (la de la planta de producción) se construye con materiales y componentes diferentes a los que se usan en la Red Corporativa (la de las oficinas).

Si construyen la Red Industrial de la misma forma como construyen la Red Corporativa, el proyecto tendrá una alta probabilidad de presentar problemas graves e incluso, fracasar.

Es importante tener en cuenta que el entorno ambiental dentro del área de producción es muy diferente al ambiente de una red corporativa. En el área de producción hay calor, ácido, vibración, suciedad, polvo, humedad, químicos y electromagnetismo; lo mismo que variables ambientales propias de lo que se produce. Esto es: alimentos, cerámica, ladrillos, automóviles o lubricantes. En la red LAN corporativa, en cambio, todo el ambiente es controlado.

Como podemos ver, el gran reto está en lograr que estos dos mundos se unan. Se trata de un objetivo estratégico y, como tal, debe ser asumido por la alta gerencia. De esta forma, si se unen estratégicamente los conocimientos de OT con los de IT, la Transformación Digital en la industria podrá ser una realidad.

Panduit, su portafolio de productos, al igual que sus expertos en infraestructura, habilitan a las empresas con todo lo necesario para que esos dos mundos interactúen y entren exitosamente en conceptos como Smart Factories, Convergencia IT-OT, IIoT e Industria 4.0.

Por: Jaime Andrés Muñoz Arias, Territory Account Manager de Panduit Colombia