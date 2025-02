COVID-19 : ¿Las embarazadas pueden vacunarse?

El proceso de vacunación en nuestro país sigue su curso y hasta la fecha se vienen registrando más de 100 mil personas vacunadas; quienes forman parte de la primera fase del plan establecido por las autoridades. En este contexto, son muchas las dudas que surgen como, por ejemplo, quiénes pueden vacunarse y quiénes no.

Hace unos días en nuestro país, Marisa Cabrera Moresco, médica del área UCI neonatal del hospital San Bartolomé en Lima con 30 semanas de gestación, tomó la decisión de vacunarse tras consultar con su ginecólogo y analizar los riesgos y beneficios. En ese sentido, una pregunta importante es ¿cuán seguro es para una mujer embarazada vacunarse? Para contar con información de primera mano, el Dr. Manuel Loayza, médico epidemiólogo de la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener y la Dra. Sabrina Morales, directora de la Escuela de Obstetricia de la misma institución, nos dan más luces sobre el tema.

¿Son las vacunas contra la COVID-19 seguras para una mujer embarazada?

El Dr. Manuel Loayza señala que no hay estudios concretos a la fecha de los efectos de las vacunas en personas embarazadas, sin embargo, hay mujeres gestantes que sí han decidido vacunarse. “Algunos organismos como los CDC de Atlanta, el de EE. UU y el Comité Asesor sobre Prácticas de Vacunación (ACIP), han brindado información para ayudar a mujeres embarazadas a decidir si recibir o no la vacuna contra la COVID-19. Algunos factores que se toman en cuenta son qué tan expuesta está la futura madre al virus, enfermedades preexistentes, entre otros riesgos”, explicó Loayza.

Por su parte, la Dra. Sabrina Morales menciona que, como cualquier sustancia que va a ingresar al organismo- sea biológica o no- tendrá sus limitaciones y contraindicaciones, por lo tanto, dependerá del tipo de vacuna a administrar. “El Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología (ACOG) y la academia americana de pediatría, entre otras instituciones de prestigio mundial, reconocen que algunas vacunas sí están contraindicadas durante la gestación como la vacuna contra la varicela, fiebre amarilla, virus del papiloma humano, entre otras. En el caso de la vacuna contra el virus de la COVID-19, aún la experiencia es muy limitada en mujeres embarazadas y los estudios disponibles no han demostrado daños en gestantes o bebés”, precisó Morales.

Decisión informada

Ambos especialistas sostienen que no existe aún evidencia suficiente para determinar si es oportuno o no incluir a las mujeres embarazadas dentro del plan de vacunación. No obstante, existen factores, como los mencionados, que pueden intervenir para que una mujer gestante decida vacunarse. “En el caso de la vacuna de Sinopharm, al ser elaborada del virus inactivado (muerto), teóricamente, no supone un riesgo para ninguna madre gestante, sin embargo, es de suma importancia que la gestante tome esta decisión de la mano de un profesional”, mencionó Loayza.

De igual manera, la Dra. Morales hizo énfasis en la importancia de tomar una decisión informada. “Es importante cumplir todos los parámetros, clínicos y éticos, para que la gestante tome una decisión después de haberse informado y analizado los pros y los contras de la mano de su médico tratante, tal y como fue el caso de la médica Marisa Cabrera en nuestro país”, agregó Morales.