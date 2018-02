Copa Airlines: nuevos vuelos directos a Salvador y Fortaleza en Brasil y Barbados

A partir de julio de este año, Copa Airlines iniciará operaciones en Fortaleza y Salvador, en Brasil, y Bridgetown, en Barbados.

· Con estas nuevas rutas, la Aerolínea expandirá su red de destinos a 78 ciudades en 32 países de Norte, Centro y Suramérica y el Caribe

· Con Barbados, Copa Airlines fortalece su liderazgo en el Caribe operando a 16 destinos en esa región, al tiempo que reafirma su presencia en el mercado de Brasil, sumando nueve destinos en el país sudamericano

Copa Airlines, subsidiaria de Copa Holdings, S. A, {NYSE: CPA} y miembro de la red global de aerolíneas Star Alliance, anuncia el inicio de operaciones en julio de este año hacia Salvador y Fortaleza, en Brasil, y la isla de Barbados en el Caribe. De esta manera, la Aerolínea ampliará su red de rutas en el continente al conectar a 78 ciudades en 32 países de Norte, Centro y Suramérica y el Caribe, a través del Hub de las Américas, ubicado en la Ciudad de Panamá.

Copa Airlines volará a Fortaleza y Salvador a partir del 18 y 24 de julio, respectivamente. Estas nuevas rutas en el noreste de Brasil suman nueve destinos en el país sudamericano. Los vuelos a Barbados iniciarán el 17 de julio, convirtiéndose en el destino número 16 de Copa Airlines en el Caribe.

“Para Copa Airlines es motivo de orgullo iniciar vuelos a Fortaleza y Salvador, en Brasil, y Barbados, que fortalecen nuestra presencia en Brasil y consolidan nuestro liderazgo en el Caribe. Estas nuevas rutas permiten que Copa Airlines siga ampliando la conectividad aérea del Hub de las Américas, en Panamá, con la importante región noreste de Brasil y la cada vez más interesante y atractiva región caribeña”, subrayó el presidente ejecutivo de Copa Airlines, Pedro Heilbron.

En cuanto a los beneficios asociados a la apertura de estas rutas, Heilbron mencionó que “la conectividad aérea entre Panamá y estos nuevos destinos generará importantes oportunidades para el desarrollo y fortalecimiento de la actividad turística y comercial para las tres ciudades, así como para Panamá y los otros 74 destinos que ofrece la aerolínea”, mencionó.

Fortaleza, Brasil

El vuelo CM 342 operará inicialmente con dos frecuencias semanales los miércoles y domingos, saliendo a las 3:25 p.m. de Panamá y llegando a las 11:57 p.m. a Fortaleza, Brasil. El vuelo de regreso, el CM 343, partirá de Fortaleza los días lunes y jueves a las 2:13 a.m., llegando a Panamá a las 6:45 a.m. Para este vuelo directo, Copa Airlines operará un moderno avión Boeing 737-800 con capacidad para transportar a 160 viajeros, 16 en la Clase Ejecutiva y 144 en la cabina principal.

Además de sus famosas playas, entre ellas la Praia do Futuro, Jericoacoara y Canoa Quebrada, la región que cubre el estado de Ceará ofrece una extensa diversidad cultural y natural, que brinda variadas atracciones y sitios de interés para todo tipo de viajeros. Su capital, Fortaleza, es un destino clave para quienes deseen conocer una de las ciudades más relevantes del noreste del país, reconocida por ser un importante centro turístico, comercial y financiero. Entre sus principales atractivos turísticos se encuentran el famoso Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, con múltiples galerías, museos, cines y teatros, o la espectacular Catedral Metropolitana de Fortaleza.

Salvador, Brasil

También en esta región pero hacia el sur se encuentra Salvador, capital del estado de Bahía y la ciudad más poblada del noreste brasileño, con unos tres millones de habitantes. Famosa por sus grandes celebraciones del carnaval, sus playas y su rico patrimonio cultural, Salvador es una metrópoli moderna que conserva el encanto de los edificios coloniales, como la primera catedral construida en Brasil o el hermoso barrio Pelourinho, ubicado en el centro histórico de la ciudad y fundado en 1549.

Desde el 24 de julio, el vuelo CM 474 operará inicialmente con dos frecuencias semanales los martes y viernes, saliendo a las 3:15 p.m. de Panamá y llegando a las 00:30 a.m. a Salvador, Brasil. El vuelo de regreso, el CM 475, partirá de Salvador los días miércoles y sábados a la 1:30 a.m., llegando a Panamá a las 6:50 a.m. Para este vuelo directo, Copa Airlines operará un moderno avión Boeing 737-800 con capacidad para transportar a 160 viajeros, 16 en la Clase Ejecutiva y 144 en la cabina principal.

Bridgetown, Barbados

Bridgetown, capital de Barbados, declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. A partir del 17 de julio, la Aerolínea ofrecerá dos vuelos semanales hacia esta espectacular isla caribeña, que, además de sus famosas playas de aguas de color turquesa, ofrece al turista una experiencia única gracias a sus paisajes, la variedad de su gastronomía y el encanto informal y sofisticado de sus habitantes.

El vuelo CM 910 de Copa Airlines saldrá de Panamá los martes y viernes, partiendo a las 9:30 a.m. y llegando a Bridgetown a las 1:00 p.m. El vuelo de regreso, el CM 911, operará en los mismos días, saliendo a las 2:00 p.m. y llegando a las 5:00 p.m. a Panamá. La ruta será operada con un avión Embraer E190, que cuenta con una capacidad para 94 pasajeros, 10 pasajeros en Clase Ejecutiva y 84 en la cabina principal.

Copa Airlines opera actualmente un promedio de 350 vuelos diarios a través del Hub de las Américas, ubicado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen de Ciudad de Panamá, conectando actualmente a 75 ciudades en 31 países del continente. A inicios de 2018, la Aerolínea fue reconocida por quinto año consecutivo por FlightStats como “La aerolínea más puntual de Latinoamérica”, y por el Official Airline Guide de Londres como “La cuarta aerolínea más puntual del mundo” y “La aerolínea más puntual de Latinoamérica”.

