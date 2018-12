Continua explorando el mundo de The Dark Pictures-Man of Medan

BANDAI NAMCO Entertainment America Inc. presenta la conclusión del Diario del Desarrollador #1 – parte 2, para la serie de antología con narrativa de terror The Dark Pictures – Man of Medan. Desarrollado por Supermassive Games, The Dark Pictures – Man of Medan se prepara para su lanzamiento en 2019 para PlayStation 4, Xbox One, y STEAM para PC.

La conclusión del Diario del Desarrollador #1 profundiza en el proceso creativo en el aclamado estudio detrás de Until Dawn, Supermassive Games. The Dark Pictures – Man of Medan Dev Diary #1 – Part 2 está disponible en el siguiente enlace de YouTube: https://youtu.be/0TunRuwgQV4

La segunda parte del Diario del Desarrollador #1 continúa examinando como Supermassive Games está creando el oscuro escenario de Man of Medan con efectos de iluminación, audio disonante e investigación sobre buques militares del mundo real y más. The Dark Pictures – Man of Medan incluye un talentoso elenco de actores, incluyendo a las estrellas Shawn Ashmore (X-Men, Quantum Break) y Pip Torrens (The Crown, Star Wars: The Force Awakens), cuyas semejanzas en el juego están representadas en vivo detalle.

The Dark Pictures – Man of Medan estará disponible en formato físico y digital en 2019.

