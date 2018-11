Continúa debate de leyes de endeudamiento y presupuesto del 2019

La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, con la presencia del ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva Neyra, retomó esta mañana su labor de seguir aprobando los artículos que quedaron pendientes del proyecto de ley de endeudamiento para el año fiscal 2019.

El titular del MEF respondió que se está dentro de un marco presupuestario y que habrá inversiones públicas si solo se libera recursos por administración de la deuda. Coincidió en estar de acuerdo en que puede haber una lista de sectores por priorizar.

Precisó que no estaba de acuerdo en endeudarse para construir locales ni alquilarlos y que una propuesta de este tipo no debería pasar. “La solución no va por endeudarnos; se debe hacer un análisis de todos los locales dentro del sector público. Hay locales a los que se les puede dar mejor uso”, acotó el ministro.

Oracio Pacori Mamani (NP) aseguró que no se quiere obstruir el debate y preguntó a qué sectores se va a destinar los recursos que se van a liberar.

La comisión aprobó la propuesta de Úrsula Letona Pereyra (FP) que implica elaborar una lista genérica de gastos y otra de prioridades, en especial aquellas que tengan un gasto productivo.

Javier Velásquez Quesquén (CPA), indicó que no es política de endeudamiento el pago de locales en alquileres, mientras que Rolando Reátegui Flores (FP), refirió que hay miles de locales del Estado que pueden ser adecuados y que “endeudarnos es una mala señal”.

Mártires Lizana Santos (FP), consideró que se debe invertir en terrenos públicos. “No se puede seguir pagando alquileres todos los años y no hacer nada”, agregó, mientras que Wilmer Aguilar Montenegro (FP), manifestó que se debe priorizar al tema productivo. “Se aprueba no destinar dinero del Estado en pago de alquiler de locales”, enfatizó.

Ley de presupuesto 2019

Momentos después, la comisión de Presupuesto, bajo la presidencia del titular, Percy Alcalá Mateo (FP), reanudó la aprobación de los artículos del proyecto de Ley de Presupuesto Público para el próximo año.

Se inició con el artículo 29, que fue aprobado por mayoría, relacionado a compras autorizadas. El ministro Carlos Oliva planteó que se debe especificar los bienes a que se refiere.

Acto seguido se debatió y aprobó por unanimidad el Artículo 31.1, relacionado a los pagos de derechos y beneficios empleados del sector magisterial.

Justiniano Apaza Ordoñez (FA), sostuvo que se debe dar cuenta de todas las autorizaciones. Pidió que se plantee un incremento de 100 soles para los auxiliares de educación. El ministro Oliva respondió que hay confusión y que se debe evaluar y no mezclar las cosas. “Los aumentos se pueden ver más adelante”, comentó tras informar que son S/. 1,654 millones soles destinados para una serie de temas, pero el caso de los auxiliares no está presupuestado.

Añadió que un millón de soles será destinado para todos los programas educativos. “Ya se están designando S/.58 millones de soles para los aumentos de los profesores”, afirmó.

El artículo 32, fue debatido pero finalmente fue rechazado por votación unánime.

Justiniano Apaza expresó que se debe aumentar el presupuesto, “o es un fracaso la jornada escolar”, de inmediato Mártires Lizana señaló que en el tema de la jornada escolar completa hay problemas críticos, y eso se debe mejorar.

Karina Beteta (FP) remarcó que es mezquino recortar el programa presupuestal para los niños que padecen de una discapacidad.

El artículo 33, destina recursos para adquirir material pedagógico asociado a personas con discapacidad. Armando Villanueva Mercado (AP) refirió que es un artículo muy importante por lo que cubre para los estudiantes, mientras que Justiniano Apaza señaló que las aulas prefabricadas no cumplen con su rol y que es un dinero mal gastado.

Lizana reparó que en la educación inicial no se permite la compra de implementación, mientras que en primaria y secundaria si se dan esas adquisiciones.

Karina Beteta mostró su preocupación por las aulas prefabricadas que se han quedado fijas, cuando eran solo temporales; y advirtió que hay varios colegios que se han quedado en plena construcción en Huánuco.

El titular del MEF dio a conocer que desde el mes de diciembre deben comenzar la distribución del presupuesto. Hay 229 colegios emblemáticos a nivel nacional, que recibirán de manera equitativa la suma de 8 millones de soles para el mantenimiento y arreglos menores.

Posteriormente, se aprobaron por mayoría de los artículos 34°, 35°, 36°, 37°, 38°, 39°, 41°, 42° 43° y 44°, 45°,46°,47°.,48° respectivamente. Los Artículos °49, °50, 51, 52 y 53 no fueron consensuados.

Antes de aprobarse el artículo 42° que destina dos millones y medio de soles para el IPD apoyando el deporte de Bádminton, Justiniano Apaza indicó que es un insulto a la pobreza, apoyar al deporte de “pitucos”, situación que generó la reacción del ministro Oliva quien enfatizó que “no hay deportes de ricos ni de pobres”.

