Conoce la oferta gastronómica y de alojamiento que los hoteles Pullman y Manto MGallery lanzan por Navidad y Año Nuevo

Comparte la cena navideña o la celebración de Año Nuevo en familia, con la pareja o amistades en los hoteles del Grupo Accor. Las ofertas navideñas son válidas del 6 al 24 diciembre y de fin de año, hasta el 31 del mismo mes.

Llegó diciembre y Accor, el grupo líder mundial en hospitalidad anuncia los paquetes gastronómicos y de alojamiento ideales para celebrar la Navidad y el Año Nuevo en familia, con la pareja o las amistades. Para ello, pone a disposición de los viajeros y visitantes interesantes alternativas para celebrar esta fecha tan especial y con muy buenos descuentos en los hoteles Pullman Lima San Isidro, Pullman Lima Miraflores y Manto MGallery de San Isidro.

Si buscas un espacio para crear momentos con el alma y la esencia de las fiestas, el Manto Hotel Lima MGallery es el lugar idóneo porque combina adecuadamente el espíritu limeño tradicional de la navidad con una cuota de elegancia y calidez en su infraestructura. El Christmas Stay o el New Year’s Stay para dos personas, por ejemplo, ofrece una noche de alojamiento en habitación Deluxe, desayuno en el restaurante Saya y degustación de cena navideña o de Año Nuevo a US$ 215.00.

Pero si gustas pasar una amena cena en este hotel, el Christmas Dinner o el New Year’s Dinner por persona lo encuentras a S/155 sin maridaje o S/245 con maridaje. De este modo, podrás disfrutar de un amuse bouche o aperitivo, una entrada, plato principal, postre y dulces navideños de antaño.

Por otro lado, para reencontrarnos con un familiar que no vemos en mucho tiempo, realizar el intercambio de regalos o celebrar la última reunión del año, sin duda, Pullman es el punto de encuentro para esta gran ocasión, y para ello, se ha lanzado la campaña ¡Share Christmas with us!, que trae diversos paquetes de cenas navideñas, alojamiento y celebración de Año Nuevo con precios espectaculares.

En el renovado Pullman Lima San Isidro se ofrece el Tea time navideño desde 41 soles, el Christmas Dinner desde los S/160 y la cena de Año Nuevo hasta 250 soles en su nuevo restaurante Distrito. Los precios incluyen los impuestos y servicios. En cuanto al alojamiento, se podrá disfrutar de sus lujosas instalaciones para navidad y año nuevo desde US$225.00, las cuales son para dos personas e incluyen las cenas de navidad, año nuevo y desayuno, según sea el caso.

Mientras que, en el recientemente inaugurado Pullman Lima Miraflores, la celebración de la navidad toma un sentido más fresco y original con la vibrante infraestructura de este hotel. En el Tea time se puede compartir con las amigas y los precios oscilan desde los 48 soles. Los Christmas dinner están a 180 soles y si optas por un ambiente cálido para la cena de año nuevo, el restaurante Plural pone a elección del público tres opciones de comida a base de mariscos y langosta. Todo a 280 soles.

Para el alojamiento, desde US$245.00, los visitantes y viajeros pueden pasar la Navidad o el Año Nuevo, lo que incluye la estadía para dos personas, la cena navideña o de Año Nuevo, además del desayuno, según sea el caso.

Cabe mencionar que, por este mes, el hotel Manto MGallery ofrece el Happy Manto 2×1 donde podrás disfrutar de la mejor coctelería de Lima. Por su parte, Pullman Lima San Isidro tiene el 2×1 en Gin para pasar el After Office con los amigos y en Pullman Lima Miraflores, encuentras la misma promoción en el Lounge & Bar Plural. Todos en el horario de 5p. m. a 7p. m.

Las opciones que brinda Manto Hotel Lima MGallery podrás encontrarlas en la calle Los Libertadores 490, San Isidro, mientras que la cena y alternativas de alojamiento en Pullman San Isidro y Miraflores, las ubicas en av. Jorge Basadre 595, San Isidro y calle Juan Fanning 515, Miraflores, respectivamente.