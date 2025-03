Congreso elimina inmunidad parlamentaria

Con 103 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó la ley de reforma constitucional que elimina la inmunidad parlamentaria.

El acuerdo fue tomado en la sesión virtual que se realizó el jueves 10. Obtuvo además 14 votos en contra y 3 abstenciones. La propuesta sancionada requiere de segunda votación en otra legislatura ordinaria, en cumplimiento al artículo 206 de la Constitución.

Antes fue desestimada una cuestión de orden planteada por la congresista Martha Chávez Cossío en el sentido de que se aplique correctamente los artículos 78 y 81 del Reglamento del Congreso y se defina si se pone a votación el dictamen que fue aprobado en primera votación el 5 de julio o el sancionado por la comisión de Constitución el 3 de diciembre y puesto a debate por el Pleno en la fecha.

La sustentación del dictamen estuvo a cargo del congresista Omar Chehade Moya (APP), presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, quien explicó que se plantea modificar el artículo 93 de la Carta Magna referido a que los congresistas representan a la nación y no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación.

Al respecto -dijo- que se agrega que “no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. Los magistrados del Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo gozan de las mismas prerrogativas que los congresistas”.

Asimismo, se precisa que “el procesamiento por la comisión de delitos comunes imputados a congresistas de la república durante el ejercicio de su mandato es de competencia de la Corte Suprema de Justicia. En caso de comisión de delitos antes de asumir el mandato es competente el juez penal ordinario”.

A través de una Disposición Complementaria Final se contempla la adecuación del Reglamento del Congreso en el plazo máximo de 30 días calendario.

“Se elimina el párrafo de la inmunidad parlamentaria y se elimina la inmunidad de arresto y de proceso, y se elimina la polémica e históricamente controvertida Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, porque ya no habría inmunidad parlamentaria”, puntualizó Chehade.

Además -dijo- se agrega que el procesamiento por la comisión de delitos comunes imputados a congresistas de la republica durante el ejercicio de su mandato es de competencia directa de la Corte Suprema de Justicia.

“No es que la Corte Suprema decida o no sobre si le quita o no inmunidad, simplemente no existe inmunidad, va de frente a juzgarse a la Corte Suprema”, aclaró el legislador.

“Acá no debe existir ninguna duda del despojo de la inmunidad parlamentaria porque simplemente no la vamos a necesitar. El mejor trabajo transparente de un parlamentario va a ser su buen comportamiento, su honestidad y su buen trabajo en pro de la patria, en bien del país y de la nación”, dijo Chehade, al tiempo de invocar a sus colegas legisladores a respaldar la propuesta.

Explicó que el hecho de no tener inmunidad parlamentaria hace que el congresista tenga doble cuidado, en su vida personal, en su comportamiento y dar un ejemplo a las demás autoridades. Confío en que más adelante otras autoridades hagan lo propio y se despojen de sus antejuicios, de sus prerrogativas y de sus inmunidades desde el presidente de la república, los ministros de Estado, los miembros del tribunal; pero -dijo- comencemos por casa dando el ejemplo y dando un mensaje de seguridad a la ciudadanía.

“Es momento de dar un paso adelante y podamos caminar con la cabeza erguida, porque no le debemos nada a nadie. El Congreso de la República va a ponerse como ejemplo de que no necesitamos de ningún tipo de inmunidad parlamentaria para poder obrar en consciencia y, en consecuencia, ¡no necesitamos de ningún tipo de inmunidad!, concluyó Chehade.

EL DEBATE

Durante el debate el congresista Guillermo Aliaga (SP) saludó el trabajo realizado por la Comisión de Constitución y adelantó que su bancada votará a favor.

“Hoy levantamos la voz para que pueda ser este debate lo más prolijo, lo más rápido, pero sobre todo que nos lleve a la conclusión que sea el voto a favor. Desde Somos Perú apoyamos la iniciativa de la eliminación de la inmunidad parlamentaria es sus matices de eliminarla en el sentido de para el arresto como también para lo que viene a ser el proceso. ¡Emparejemos la cancha, todos por igual!, dijo.

Por su parte, el congresista Jim Mamani (NC) dijo que cree en la figura de la inmunidad parlamentaria cuando se usa correctamente, porque protege la función del control político que es fundamental en un estado de derecho; sin embargo, observó que también es realista al darse cuenta que esta figura se ha usado mal por un grupo de corruptos que han desprestigiado más al Congreso.

“Ahora nosotros también debemos proteger nuestra democracia de los corruptos que ven esta figura como incentivo para postular al Congreso y conseguir impunidad, como el caso de un expresidente que parece que tuviera mitomanía”, agregó.

Propuso que se modifique también el artículo 117 de la Constitución para que los presidentes puedan ser investigados por delitos contra el patrimonio del Estado durante su mandato.

“Podemos tener a un coimero serial, a un corrupto de presidente, pero la justicia no podrá hacer nada. Según la Contraloría el año pasado perdimos por corrupción 23 mil millones de soles, dinero que representa el presupuesto del sector salud para el 2021 y yo pregunto: ¿esta prohibición es razonable que un presidente no pueda ser investigado por corrupción durante su mandato?”, concluyó el legislador.

En ese mismo sentido se pronunció la parlamentaria Norma Alencastre Miranda (SP), quien observó que por la corrupción no se atiende las necesidades básicas del país y dijo que es momento de acabar con la corrupción y recuperar la confianza de la ciudadana. ¡Basta de impunidad, no al blindaje!, dijo.

A su turno, Gino Costa (PM) dijo que la reforma propone eliminar la protección a efectos que el Poder Judicial pueda actuar cuando se trata de delitos comunes frente a los parlamentarios investigarlos o eventualmente detenerlos, si fuera el caso, sin pedir autorización al Congreso de la República.

¿Por qué eliminamos la inmunidad?, preguntó el legislador y enseguida respondió “porque este Congreso ha hecho uso y abuso de esta prerrogativa destinada a impedir que desde el Poder Judicial o el Ministerio Público -por razones políticas- se persiga sin fundamento a los congresistas. Sabemos que la inmunidad se ha convertido en una herramienta de impunidad. Y esa impunidad ha desprestigiado al congreso a los congresistas y a la clase política”, dijo.

En seguida aclaró que el parlamentario no quedaría desprotegido porque -dijo- tenemos Inviolabilidad de voto y opinión, tenemos el antejuicio juicio político, si se trata de infracciones a la Constitución o al Código Penal tenemos un procedimiento especial, ahí aplica la protección de los artículos 99 y 100 de la Constitución.

El congresista Otto Guibovich (AP) inició su intervención señalando que el hecho de representar al pueblo en sí ya es un privilegio; pero -observó que- llenarse de privilegios afecta la esencia de ser un ciudadano representando a otro ciudadano. “Si bien la inmunidad puede ser bien empleada el común denominador de la historia del Congreso de la República demuestra que ha sido mal usada convirtiéndose en impunidad”, señaló.

El congresista César Combina Salvatierra (APP) dijo que es un momento de cambio y este Congreso tiene que empezar a mirarse, a dar el ejemplo, no podemos exigir si nosotros no tenemos la valentía de renunciar a algunos privilegios.

Sostuvo que desde APP somos promotores de la eliminación de la inmunidad parlamentaria. “Es momento de cumplir lo que se promete y los 21 parlamentarios de APP nos comprometimos a eliminar la inmunidad para desaparecer la impunidad”, dijo.

Por su lado, la legisladora Luz Carhuaray Gambini (Frepap) dijo que “nuestros compatriotas están cansados de que se busque una curul para la impunidad o para evitar que la justicia investigue y esto es lo que hoy tiene que acabar. ¡Claro que es posible, quien no la debe no la teme!”. Observó que no se puede seguir desprestigiando al Congreso.

“Tenemos que demostrar una nueva forma de hacer política”, concluyó. En tanto, su colega Daniel Oseda dijo que la inmunidad parlamentaria no es una cláusula pétrea, sino que puede ser modificada por haberse convertido en una herramienta de impunidad

Posteriormente, Carlos Mesía Guevara (FP) adelantó que votará en contra de la reforma constitucional por ser absolutamente nociva para el sistema constitucional de nuestro país que se construye sobre la base frenos y contrapesos. “Lo que estamos haciendo con esta reforma es destruir una Constitución histórica”, dijo.

Agregó que no se trata -como se ha dicho- que la inmunidad parlamentaria sea una prerrogativa, sino que es una garantía institucional que no le pertenece al congresista, sino la institución para garantizar su autonomía e independencia. “Hoy, lo que estamos haciendo no es combatir la corrupción, así no se combate la corrupción, este no es un problema de corrupción, sino de equilibrio de poderes”, agregó el legislador al tiempo de advertir que las instituciones nunca fallan, los que fallan son los hombres.

Por su lado, Carlos Almerí Veramendi (PP) preguntó si el tema en debate es muy urgente. “Si tanto claman que este Gobierno no tiene legitimidad para elegir al Tribunal Constitucional, que sea el otro Congreso el que levante la inmunidad parlamentaria. Que diga la prensa lo que quiera, pero este no es un tema urgente, urgente son los temas de salud, los temas agrarios”, dijo el legislador al tiempo de advertir que “hoy vamos a cometer un asesinato con una institución”.

José Vega Antonio UPP opinó que se debería poner a debate el dictamen que fue aprobado en primera votación que incluye en la eliminación de la inmunidad a otras autoridades como el presidente de la república, los ministros de Estado, autoridades locales y regionales, entre otros. Dijo que quien maneja los recursos públicos es el presidente de la república y no se puede permitir que autoridades coimeras dirijan el país y eso se tiene que combatir.

A su turno, Miguel Vivanco (FP) señaló que la inmunidad es un derecho que nos asiste para nosotros podamos fiscalizar, para poder reclamar los derechos que son vulnerados al existir tanto abuso de aquellas personas que nos son escuchadas.

“No destruyamos la institución del Congreso de la República, seamos responsables con el país, seamos responsables con el electorado. Es la oportunidad que tenemos para no dejarnos llevar por los medios de prensa y demostrar que nosotros nos hacemos respetar y dejar a los nuevos parlamentarios esa figura para puedan seguir fiscalizando”, dijo al tiempo de agregar que “no podemos buscar la popularidad destrozando la institucionalidad del Parlamento”.