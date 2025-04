Comercio exterior: superávit comercial acumulado sobrepasó los US$ 9 mil millones

La balanza comercial acumulada en los últimos doce meses alcanzó un superávit de US$ 9.397 millones a enero de 2023, según los datos del Banco Central de Reserva (BCR). En enero la balanza comercial registró un superávit de US$ 1.069 millones, las exportaciones sumaron US$ 4.695 millones, inferiores en 14,5% a las de igual mes de 2022.

Las importaciones llegaron a US$ 3.626 millones en enero, menores en 14,8% a las del mismo mes del año pasado, debido principalmente a los menores volúmenes de insumos industriales y bienes de capital. Las exportaciones de productos tradicionales sumaron US$ 3.127 millones, lo que significó una disminución de 22,4% interanual, principalmente por los menores volúmenes de cobre, oro, zinc y gas natural.

Fuente: Alerta Económica