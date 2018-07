Colombia: han matado a 153 líderes sociales en 20 meses

Las cifras crecen día tras día y parece no ser efectiva la estrategia para brindarles seguridad y apoyo cuando son amenazados.

La situación es muy delicada en este momento para los líderes sociales en Colombia. Ariel Ávila, de la Fundación Paz y Reconciliación, explica que entre noviembre y diciembre de 2016, tras la firma de la paz, fueron asesinados 6, en el 2018 se sumaron 102 y, a junio de este año, 45 más.

“Se han asesinado 153 líderes sociales, en general, uno cada 4 días. No hay democracia que aguante eso”, advirtió.

Se suman a este doloroso panorama más de 400 casos entre amenazas y atentados. Pero, ¿cuál es el perfil de los líderes asesinados?

“Son líderes de restitución de tierras y que piden la verdad, son líderes que querían participar en política y son líderes comunales que se oponen a las economías ilegales y los están matando”, recalcó Ávila.

La Fundación Paz y Reconciliación señala que no hay una estrategia en por lo menos 78 municipios del país que hoy los líderes están a merced de la violencia del ELN, las bandas criminales y las disidencias de las FARC.

“Se están autorregulando, ellos ponen sus normas de convivencia porque no hay jueces, no hay inspectores de policía, en últimas, Colombia no ha diseñado un modelo de seguridad y justicia rural”, explicó Ávila.

El director nacional de seguridad ciudadana de la Fiscalía, Luis González, indicó que en sus estadísticas tienen 178 líderes sociales asesinados, pero según el, hay respuesta efectiva en materia de justicia.

“La estadística que nos reporta Naciones Unidas, el esclarecimiento llega al 50% de estos casos y seguimos trabajando para estar en tiempo real en las escenas de estos homicidios para encontrar los autores materiales, los autores intelectuales, los móviles, las causas”, sostuvo González.

Según Paz y Reconciliación, los líderes sociales han sido asesinados en su mayoría en Antioquia, sur de Córdoba, Cauca, Nariño y Caquetá.

(Fuente: Nodal)

