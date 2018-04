Cisco mejora Webex para incluir más de lo que haces todos los días

Y obtener un gran trabajo

“Tenemos que hablar de eso: ¡colocaré un Webex!” ¿Alguna vez escuchó (o dijo) esa frase? Si usted es como la mayoría de los trabajadores, la respuesta es sí; el nombre “Webex” es sinónimo de la palabra “reunirse”. El estándar de oro cuando se trata de reuniones en tiempo real y de terminar las tareas. Más de seis mil millones de minutos de reuniones ocurren en Cisco® Webex® mensualmente.

Pero la forma en que la gente se reúne está cambiando. Y Webex está listo.

Para facilitar a los equipos que se reúnan y realicen un gran trabajo, anunciamos que estamos convergiendo las plataformas Cisco Spark ™ y Webex. El resultado es una nueva aplicación Webex Meetings para sus reuniones y una nueva aplicación de colaboración en equipo llamada Webex Teams (anteriormente Cisco Spark). Estamos colocando todos nuestros dispositivos de video galardonados en esta nueva plataforma convergente. Y estamos agregando un nuevo dispositivo de hardware que convierte cualquier espacio de trabajo con un televisor en una sala Webex. No nos detuvimos allí. Estamos haciendo que todo sea más fácil de comprar. Y seguimos aplicando el machine learning y la inteligencia artificial que mejorarán drásticamente las reuniones tal como las conocemos hoy.

Aquí hay más información sobre cada parte de nuestras noticias:

Lanzamos un Webex completamente nuevo.

Lo primero que notará es que se trata de “primero video”, lo que significa que le recomendaremos que encienda su cámara, porque ver y ser visto es fundamental para un buen trabajo en equipo. Ya pasaron los días en los que mirarías la pantalla solo para ver la presentación: Ahora verás a todos tus compañeros de equipo nítidos, ya sea que esté utilizando su computadora portátil, su dispositivo de sala de video Cisco o su dispositivo móvil.

Debido a que distribuimos Webex a través de la nube, los 100 millones de personas en todo el mundo que utilizan Webex no necesitan tomar ninguna acción. Simplemente obtendrán la actualización durante los próximos meses.

Lanzamos una nueva versión de Cisco Spark, y al mismo tiempo le damos un nuevo nombre

Los desafíos de negocios de hoy en día se vuelven cada vez más complejos, creando una urgencia para ayudar a los equipos a conectarse y hacer su trabajo mejor. Queremos que a nuestros usuarios de Webex les resulte sencillo dar el siguiente paso hacia la colaboración en equipo.

Nuestro objetivo siempre ha sido hacer de Cisco Spark la herramienta de colaboración en equipo más simple y segura del planeta. Hoy lanzamos una nueva versión de Spark y le damos un nuevo nombre: Webex Teams. Ahora, cuando las empresas están listas para dar el paso hacia la colaboración en equipo, pueden hacerlo con la marca Webex que ya conocen y aman; y simplemente necesitarían agregar la extensión de Teams para comenzar a utilizar la colaboración persistente basada en equipos.

Con esta nueva versión, hemos integrado completamente la tecnología en todas las aplicaciones, por lo que puede esperar la misma funcionalidad de reuniones de Webex en reuniones de equipos, y una experiencia común sin importar cuál elija. Webex Teams le brinda un conjunto de herramientas, que incluye whitebording, mensajes persistentes, acceso simple a invitados, intercambio de contenido y herramientas integradas, para ayudar a los equipos durante y después de la reunión.

El nuevo nombre también se extiende a nuestros dispositivos de hardware; por ejemplo, Spark Board se convierte en Webex Board. Eso es porque las reuniones de Webex son incluso mejores cuando te unes desde uno de los dispositivos de video de Cisco.

Anunciamos un nuevo dispositivo que convierte cualquier espacio con un TV en una sala Webex

Mientras visitábamos a los clientes notamos que muchas salas de conferencias -la mayoría, incluso- tienen un televisor pequeño colgado en la pared. ¿Qué pasaría si pudiésemos enlistar estos televisores para mejorar las reuniones?

De esa pregunta surgió Webex Share, una forma muy sencilla y de bajo costo para que los equipos compartan contenido en la pantalla grande en el espacio. Simplemente agregue el adaptador de tamaño de la palma de la mano a la parte posterior de su televisor. Combínelo con el sistema y comience a compartir su documento o pantalla. Cuando termine, siga trabajando en su espacio de Webex Teams. Además, con Webex Share, los equipos podrán reservar salas fácilmente, saber cuándo una sala ya está reservada y mucho más.

Webex Share estará disponible para Webex Meetings and Teams a fines de 2018.

Compartimos un mapa de ruta completamente nuevo sobre la manera en que trabajará Webex con herramientas de Google, Microsoft, y otras compañías.

Creemos en tener opciones. Queremos que nuestros clientes sean libres de escoger la herramienta adecuada para ellos. ¿Desea utilizar Webex para reuniones, pero Microsoft para colaboración en equipo? Con el nuevo Webex puedes hacer eso. Trabajaremos con Google, Slack y otros. Es importante para nuestros clientes tener opciones, y por ello es importante para nosotros.

Hacemos que sea fácil comprar herramientas para su equipo

Comprar debe ser fácil y con Cisco Collaboration Flex Plan, lo es. A partir de hoy, las empresas pueden simplemente pagar una tarifa de suscripción por cada usuario activo. Y con Webex Meetings, ahora se pueden unir hasta 1,000 personas y hemos agregado más capacidades de almacenamiento, seguridad avanzada y análisis.

Asistencia para que evitar malas reuniones.

En noviembre, anunciamos nuestros planes de usar inteligencia artificial (AI) para tener mejores reuniones. Hoy anunciamos dos avances:

Webex Assistant ™ (anteriormente Cisco Spark Assistant) estará disponible en más dispositivos y con más funcionalidad. Continuamos el viaje para inyectar IA en cada reunión, cada llamada, cada conversación y cada interacción que tenga. Basado en la tecnología de nuestra adquisición de MindMeld, Webex Assistant comenzará a aparecer en los próximos meses en todos nuestros dispositivos Webex Room Kit y Room Series conectados a la nube.

La supresión del sonido de la llamada en espera. El ruido de la persona que está tipeando. El perro ladrando. La conversación de fondo. Estas son sólo algunas de las molestias que interrumpen muchas reuniones. Pero ya no: todos los dispositivos de video conectados en la nube y en las instalaciones de Cisco ahora pueden suprimir ruidos molestos. Esto significa que la próxima vez que alguien comience a mezclar papeles ruidosamente en una llamada, el sistema bajará automáticamente el volumen lo suficiente como para que el sonido ya no interrumpa la conversación. El sistema lo “sabrá” y automáticamente dejará de suprimir el sonido. Para el usuario, es mágico: no hay necesidad de hacer nada

¨Todo lo que hacemos está diseñado pensando en las personas, para ayudarlos a trabajar, a colaborar y crear juntos. Es por eso que hemos invertido tanto en Webex”, dijo Rowan Trollope, Vicepresidente Senior y GM del Grupo de Aplicaciones de Cisco. “Nuestra visión es llevar esta increíble experiencia a mil millones de usuarios y salas de conferencias en todo el mundo”.

