“Un chico de Bosnia” de Ad de Bont y dirigida por Felien De Smedt

Un chico De Bosnia es un cuento, pero no de los alegres. Relatado por Djuka y Fazila, refugiados bosnios en Holanda, nos cuentan la historia de Mirad quien es un chico alegre de 13 años que un día se despierta en un país lleno de odio, y se vuelve adulto. Una historia penosamente actual y universal que, con una hermosa carga poética y una narrativa elocuente, nos muestra cómo los horrores de la guerra afectan a los inocentes. Si bien está enmarcada en la guerra interna de Bosnia de los años ’90, las matanzas, las desapariciones, los campos de prisioneros, los refugiados entre otros son elementos comunes de las guerras de todos los tiempos y lugares. Mirad, el protagonista, representa a todas esas personas que, víctimas inocentes de una guerra, se ven obligadas a huir para garantizar su sobrevivencia.

Sobre la obra, la directora Felien De Smedt nos dice: “El año pasado un niño sirio no mayor de 6 años, apareció en los noticieros del mundo mostrando un cartel que decía Sorry for Brussels (perdón por Bruselas) después de un ataque terrorista perpetrado en esa ciudad. Para entonces, el texto de Un chico de Bosnia ya había llegado a mis manos. Esta imagen me impactó siendo yo belga, pues que un niño refugiado de la guerra de Siria tuviera que disculparse por un ataque terrorista, era uno de los tantos colmos para mí. La necesidad de poner en escena este hermoso texto sólo crecía, compartir las palabras de Ad De Bont a través del personaje de Djuka y contar la difícil situación de las miles y miles de personas refugiadas en el mundo entero a través de una historia. Cuando pensamos en refugiados, nuestro primer reflejo es relacionarlos exclusivamente con Europa. Somos testigos de las impactantes imágenes de ellos en las costas italianas y griegas. Sin embargo, he aquí la necesidad de montar esta obra en Perú pues es importante ser conscientes que existen seres humanos que se ven obligados a dejar sus hogares en busca de paz, y además, es importante saber que no es un problema de un solo continente. En América también hay miles de personas refugiadas que están buscando una vida mejor y nuestro país, el Perú, es una de sus alternativas en esta búsqueda de paz. Las historias de Mirad, de Djuka y Fazila, y de Verica, son historias de Bosnia en los años ’90, pero al mismo tiempo son historias más cercanas, como las de colombianos/as, cubanos/as y venezolanos/as a las que no podemos ser indiferentes. Hay que conocer esta realidad, mirarla con ojos empáticos, y tomar consciencia de que la situación de estas personas es muy difícil y compleja, y que nosotros podemos aportar con apertura y comprensión”.

AD DE BONT (Ámsterdam, 1949) dramaturgo y director de teatro holandés. Ha trabajado en varios teatros en Holanda, dedicándose principalmente a escribir, adaptar y dirigir teatro para jóvenes. Entre 1993 y 1994 escribió la obra Un chico de Bosnia. El interés por culturas poco conocidas es un tema recurrente en sus obras. Muchos de sus textos han sido traducidos a varios idiomas. A lo largo de su carrera, de Bont ha recibido una variedad premios, tanto por su dramaturgia como por su dirección.

FELIEN DE SMEDT (Bélgica, 1985) es filóloga, actriz y directora de teatro. Radica en el Perú desde el año 2010. Es egresada del programa de actuación del Centro de Formación Teatral Aranwa. En el año 2013 tuvo su debut como actriz en el escenario limeño con La Ronda. En el año 2014 actuó en ¡Bryce, a mí con cuentos!; trabajó como asistenta de dirección en las obras Eclipsadas (Teatro A.A.A) y Crímenes del Corazón (ICPNA Miraflores). En el año 2016 se graduó como directora teatral en el Centro de Formación Teatral Aranwa, siendo Un chicode Bosnia la obra que presentó, para graduarse, en el Teatro Ricardo Blume. Antes de vivir en Perú, estudió actuación en la Academia Omer Van Puyvelde en Gante (Bélgica) y fue miembro del grupo de teatro Krakeel (Merelbeke, Bélgica).

Los invitamos a ser parte de esta obra, en sus últimas funciones, que nos invita a la reflexión y rechazar cualquier idea de conflicto armado y para entender cómo un ser humano, en su lucha por la vida, es capaz de adaptarse a condiciones crueles e inhumanas y recuperar su vulnerabilidad.

TEMPORADA: hasta el 3 de septiembre de jueves a domingo a las 8:00 p.m. DRAMATURGIA: Ad de Bont DIRECCIÓN: Felien De Smedt ELENCO: Sergio Armasgo, Jorge Armas, Katya De los Heros y Andrea Chuiman LUGAR: Centro Cultural Ricardo Palma DIRECCIÓN: Av. Larco 770, Miraflores Entrada General: S/.25.00 nuevos soles Estudiantes: S/.15.00 nuevos soles Entradas a la venta en Atrapalo y en la boletería del teatro una hora antes de función

