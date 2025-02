Shoely Mego logró la primera medalla del Perú en un Mundial de Levantamiento de Pesas y ahora va por la clasificación a Santiago 2023 y París 2024.

Tras hacer historia al ganar la primera medalla del Perú en un Mundial de Levantamiento de Pesas, la deportista Shoely Mego, quien pertenece al Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD), manifestó que la colaboración que ha recibido ha sido clave para su crecimiento deportivo.

“El apoyo del IPD es fundamental para el desarrollo de nosotros los deportistas. Pertenezco al PAD desde 2015 y en este proceso de mi preparación he sentido mucho más su cooperación. Espero que me sigan apoyando para mis siguientes competiciones”, indicó.

La deportista también contó cómo vivió aquel miércoles 7 de diciembre último, cuando se colgó la presea de bronce en el Mundial de Mayores realizado en Colombia.

“Cerrar el año con una medalla mundial fue algo inolvidable. Hasta ahora no me lo creo. La competencia estaba muy fuerte, pero siempre me entreno para lograr una medalla mundial y lo pude conseguir. Es el triunfo más importante hasta ahora en mi carrera”, expresó.

Pero la victoria en Colombia no fue la única de Mego en este 2022. “Considero que este año me ha ido bien. Mi primera competencia fue en los Juegos Bolivarianos de Valledupar y logré el bronce, luego tuve un Panamericano de Mayores, y en los Odesur de Asunción gané medalla de plata”, agregó.

La deportista de 23 años se mentaliza ahora en lograr su clasificación a los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y los Juegos Olímpicos París 2024. “Para Santiago nuestro país tiene confirmados dos cupos para mujeres y tres para varones, pero falta definir quienes irán. Tengo que entrenar muy duro para lograr esa plaza. El próximo año competiré en un Mundial de Mayores, en marzo en el Panamericano de Argentina, y si Dios quiere en los Juegos Panamericanos. Los tres son clasificatorios a París 2024, así que hay mayor motivación”, finalizó.