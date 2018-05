CEPEBAN cuenta con 36 convenios para que estudiantes tengan rápida inserción laboral

80% de estos convenios pertenecen al sector financiero, y un 20% a otros sectores económicos (retail: supermercados, entretenimiento, etc).

Con el propósito de lograr una inserción laboral rápida de sus estudiantes, Cepeban cuenta con 36 convenios laborales con diversas empresas de envergadura y prestigio en el ámbito bancario, financiero y empresarial, así lo informó Daniel Villanueva, Director General de Cepeban.

Destacó que los alumnos pueden acceder a estos convenios desde el primer año si estudian una carrera técnica (duración: tres años), y los alumnos que estudian programas y cursos (duración: seis meses) pueden acceder a los mismos una vez finalizados dichos estudios.

El Director General de Cepeban indicó que los alumnos valoran dichos convenios pues sienten que el Instituto se preocupa por ellos, y porque pueden acceder con estos a ofertas laborales en instituciones reconocidas y privadas del país. Cabe indicar que el 50% de sus estudiantes han utilizado estos convenios.

El directivo comentó que según un estudio de Arellano Consultoría, la demanda de los institutos ha crecido de 21% a 40% en el último año, debido a que los jóvenes buscan insertarse en el mercado laboral en el menor tiempo posible.

Agregó que la formación profesional de estudiantes en Cepeban es innovadora en el marco de la educación superior del país porque se realiza en torno a proyectos y emprendimientos mercantiles, bancarios y financieros.

Entre las empresas con las que Cepeban tiene convenios laborales figuran: BanBif, Banco de Comercio, Supermercados Tottus, entre otros.

Carreras con alta demanda laboral

Cepeban es una institución de innovación educativa permanente. Lidera la formación profesional técnica en Administración Bancaria y Empresarial hace 32 años.

Cuenta con carreras profesionales técnicas de tres años: Administración Bancaria; Administración de Empresas; y, Contabilidad, Finanzas y Auditoría; las mismas que están entre las de mayor intención de estudio por su alta demanda laboral. Asimismo, cuenta con el Centro de Desarrollo de Negocios que brinda programas y cursos de capacitación a emprendedores de todas las edades para la creación de sus propias empresas como: Finanzas para no financistas, Auditoría Tributaria, Contabilidad para no contadores, etc.

