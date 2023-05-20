Cancillería fortalece imagen y posicionamiento del Perú en el exterior

Embajada peruana en Estados Unidos refuerza labor con asesoría de empresa de relaciones públicas

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de sus misiones diplomáticas, viene fortaleciendo sus acciones con el objetivo de fortalecer la imagen y promoción del Perú en el exterior.

El jefe de la Oficina General de Comunicación de Cancillería, Rodolfo Coronado, informó que la Embajada del Perú en los Estados Unidos reforzó las labores de posicionamiento del país mediante la contratación a finales de febrero de la empresa Patriot Strategies.

Ello con la finalidad de desplegar acciones de comunicación y relaciones públicas en Washington DC y el resto del territorio americano que fortalezcan la imagen del Perú como destino atractivo para las inversiones, comercio, turismo y cooperación

“Esta práctica es usual por parte de los Estados. De hecho, ya ha sido empleada anteriormente por nuestro país, en casos como la aprobación del Tratado de Libre Comercio, la devolución de piezas arqueológicas por parte de la Universidad de Yale, entre otros”, explicó Coronado.

Así, la misión diplomática peruana está recibiendo el apoyo profesional de una firma que cuenta con amplia experiencia trabajando con diversos gobiernos, así como una vasta red de contactos que resultan de suma utilidad para la proyección del país. Asimismo, coadyuva con la Embajada en la labor de dar a conocer la situación política en el Perú.

A la fecha Patriot Strategies está llevando a cabo una importante labor para fortalecer el posicionamiento del Perú ante diversos interlocutores del gobierno estadounidense, el Congreso, medios de prensa, instituciones académicas, entre otros.

El jefe de la Oficina General de Comunicación de Cancillería resaltó que Estados Unidos es el principal socio del Perú en la lucha contra el narcotráfico, nuestro segundo socio comercial, el destino líder de las exportaciones peruanas no tradicionales y la fuente cooperante más importante para nuestro país.

Por tanto, remarcó que estos esfuerzos en materia de comunicación y relaciones públicas buscan resguardar la buena imagen de nuestro país y continuar impulsando así los excelentes lazos de amistad y de cooperación con esta nación norteamericana.

Fuente: Agencia Andina