5 consejos para obtener mejores precios al comprar online

Pedro Mont, gerente general de Platanitos, comparte cinco consejos claves para aprovechar al máximo esta oportunidad y obtener mejores precios al comprar en línea

Lima, mayo 2023.- Desde hace un tiempo atrás, el regateo se ha convertido en un arte que se ha llegado a consolidar dentro de la cultura comercial en nuestro país, pues a muchos compradores les gusta negociar el precio de los productos o servicios que van a adquirir.

A pesar de que ahora gran parte de las ventas se encuentran de manera virtual, esta práctica no se ha perdido, ya que gracias a portales web como Resikla, la plataforma de compra y venta de segunda mano creada por Platanitos, permitiendo a los usuarios que puedan negociar con el vendedor el precio de los diferentes artículos que están en venta.

Por ello, Pedro Mont, gerente general de de Platanitos, comparte cinco consejos clave para aprovechar al máximo esta oportunidad y obtener mejores precios al comprar en línea:

1.Investiga el precio: Antes de iniciar una negociación, averigua sobre el valor real del producto en el mercado para tener una base sólida. Una vez tengas esta información, puedes pedirle al vendedor que te haga un descuento o una promoción.

Establece una estrategia: Define tus límites y prioridades, hasta cuánto podrías pagar por un artículo, de qué manera piensas llegar a un acuerdo con el vendedor, qué beneficios recibirán ambos, etc. Muestra interés genuino: Constata al vendedor que estás interesado en el producto y que estás dispuesto a comprarlo. Expresar tu entusiasmo y compromiso puede hacer que la persona se sienta más inclinada a ofrecerte un descuento o una oferta especial. Sé flexible: Muestra adaptabilidad en aspectos diferentes al precio. Por ejemplo, puedes analizar las contraofertas que te ofrecen, pues al estar abierto a diversas alternativas, puedes obtener un trato más beneficioso en general. No tengas miedo de buscar otras opciones: Si el vendedor no está dispuesto a ofrecerte un precio más bajo, considera la posibilidad de buscar en otras tiendas o proveedores. Es necesario que le hagas saber que puedes buscar otras alternativas si no se llega a un acuerdo. Muchas de las veces, esta táctica puede motivar a que puedan reconsiderar la oferta y ofrecer un mejor precio.

Finalmente, en Resikla.pe puedes ser parte de la emocionante práctica del regateo en línea y obtener los mejores precios en artículos de segunda mano. ¡Aprovecha esta oportunidad para ahorrar y disfrutar de una experiencia de compra única y segura!

—