Camioneros, detenciones fuera de cárceles y Carabineros: Los temas que dejó el Debate Archi

Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) protagonizaron este viernes el penúltimo debate -organizado por Archi- previo a la segunda vuelta de la elección presidencial del 19 de diciembre, que estuvo marcado por un par de cruces de palabras bastante intensos y una serie de temas en los que se vieron enfrentadas sus posiciones.

Seleccionamos algunas de las propuestas de ambos en diferentes temáticas.

Kast y los derechos de las mujeres: “(En este tema) hay mucho de caricatura porque nos interesa resguardar los derechos de las mujeres. Buscamos más protección y más derechos para las mujeres. Cometimos un error y ofrecimos disculpas. Había una discriminación porque la mujer casada tenía menor puntaje para beneficios. Habrá igualdad en acceso a derechos“.

Boric y la apertura al diálogo: “Tener un Parlamento prácticamente empatado nos va a obligar al diálogo. Lo veo como una oportunidad de deber llegar a acuerdos que necesitamos. Estoy disponible a buscar acuerdos y todas las partes que quieran el bien común deberemos hacerlo. Tenemos un Parlamento dividido, una situación económica compleja y vamos a tener que llegar a acuerdos. Creo en la socialdemocracia y no me gustan las hegemonías como hoy lo ejerce el mercado”.

Kast validó detención de personas en lugares que no sean cárceles: “Es una propuesta constitucional que queremos hacerle al Parlamento. Es una modificación de estados de excepción, el Estado de Emergencia Calificado. A nuestro juicio es necesario tener efectividad en la respuesta mayor a las que existen. Estamos validando lo mismo que está en estados de excepción. Es posible que el presidente pida aumentar atribuciones“.

Boric y advertencia de camioneros: “Escuchamos la declaración del dirigente de los camioneros desde La Moneda. Le quiero decir que esté tranquilo porque la combinación de tren con camiones va a ser para mejor. No vamos a aceptar chantajes de ningún tipo. Hoy los trenes de cargas trasladan el 5% en el país y los de pasajeros el 1%. Políticas públicas van a ser conversadas con todos los actores”.

Kast y disputa de camioneros y trenes: “No subiría impuesto al diésel a los camioneros. Sí estoy de acuerdo con trenes de acercamiento, por ahora solo eso. No les cambiaría las reglas del juego a los camioneros. En el cabotaje (de transporte marítimo) debemos hacer normas para que funcione. Lo que me interesa es que los usuarios tengan ventajas”.

Boric y su renovado programa económico: “Vamos a ir priorizando: nos interesa en particular la reforma en salud. Vamos a tener que ir piano piano, en función de que aprobemos la reforma tributaria; uno no puede financiar gastos permanentes si es que no tiene esos ingresos permanentes, por lo tanto, nuestro programa va a ser efectivo solo en la medida de que consigamos la recaudación y el crecimiento esperado”.

Boric y violencia en La Araucanía: “Jamás he validado la violencia y de hecho la he sufrido. No creo que la violencia sea el camino. ¿Creen que con Sebastián Piñera se ha mejorado la situación en La Araucanía? El conflicto se soluciona con diálogo y no con militarización. Las armas, metralletas y tanques no van a terminar con la violencia en La Araucanía; hay que hablar de territorio y autodeterminación”.

Kast y condena a las violaciones de los DDHH: “Soy de quienes han condenado siempre las violaciones a los Derechos Humanos. Hay que incluir toda la historia, también las violaciones a los Derechos Humanos durante el gobierno de Salvador Allende. El indulto humanitario le corresponde a cualquier persona que esté con problemas de salud terminal (incluidos los de Punta Peuco). Persona con demencia senil, que no es autovalente. Los indultos humanitarios son para que las personas no mueran en la cárcel. (Durante el Gobierno de Sebastián Piñera) se respetaron los derechos humanos y así lo ha disco la corte internacional”.

Boric por deuda histórica a profesores y educación: “Nos hemos comprometido con dirigentes de profesores en reparar la deuda histórica que lleva 40 años y que muchos ya han fallecido. Tenemos conversaciones avanzadas para reparar eso. Hoy la gratuidad ha sido algo importante para miles de familias. Tenemos la convicción de que la educación es el arma más poderosa para alcanzar sociedades más igualitarias. Colegios particulares subvenbcionados se van a mantener porque creemos en la diversidad de proyectos educativos“.

Kast y disminución de cargos públicos: “Estamos viendo la fusión de ministerios como Bienes Nacionales con Vivienda. Hoy ocurre con Energía y Minería. Así vamos a ir buscando otros para achicar el tamaño del Estado. Lo que queremos es tener biministros. La rebaja del sueldo del presidente a la mitad y rebaja de sueldos de funcionarios de Gobierno como gestos de austeridad fiscal“.

Boric y dotación de Carabineros: “A cada barrio que vamos nos dicen que se necesitan más carabineros. Los graves casos de corrupción han hecho que baje la matrícula, el interés por ser carabineros. El 90 por ciento de los delitos no llegan a nada. Debemos tener una carrera atractiva y enfocar los policías hacia lugares que más lo necesitan. Coordinar con los alcaldes, que conocen mejor dónde están las necesidades”.

Fuente: Agencia Nodal/Cooperativa