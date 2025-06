Cada día son más los peruanos que buscan estudiar en el extranjero: Conozcamos una de las mejores opciones

Entrevista: Gabriela De La O, directora asociada para México, Perú y Centroamérica de University Canadá West.

En los últimos tiempos, a raíz de la pandemia del covid-19, la educación superior ha sufrido grandes cambios, no solo en Perú sino también en el mundo entero.

Los factores son múltiples, desde que tuvieron que dejar las clases presenciales y tratar de acostumbrarse a las clases virtuales, así como los altos costos que implica una educación de calidad y que, por la desaceleración de la economía global, millones se han visto afectados y muchos han tenido que dejar de estudiar.

Ante esa disyuntiva, las universidades se han venido adaptando y han implementado plataformas 100% digitales, algunas adaptaron un modelo híbrido y muy pocas han regresado a las clases presenciales.

Pero, específicamente en Perú, uno de los países más golpeados sanitaria y económicamente, el número de estudiantes que buscan estudiar en el extranjero ha aumentado en un 15%.

Las razones, precios más accesibles, disminución de requisitos y en algunos casos el otorgamiento de becas, son las que empujan a los estudiantes a migrar incluso virtualmente a otros países.

Según estudios, uno de los destinos más atractivos, es Canadá. Por ello, en la actualidad Perú figura en el top 5 de países en Latinoamérica con mayor registro de estudiantes en ese país.

Para conocer un poco más sobre las ventajas de estudiar en Canadá, el segundo país más extenso del mundo después de Rusia, entrevistamos a Gabriela De La O, directora asociada para México, Perú y Centroamérica de University Canadá West.

Para Gabriela de la O, si bien es cierto la pandemia ha golpeado a muchos países y a millones de personas, el mundo no se ha detenido, no todo ha sido negativo y que esta situación, ha abierto un nuevo abanico de oportunidades positivas.

¿Qué ofrece University Canadá West a los latinoamericanos y qué ha hecho que los peruanos sean parte de los alumnos con más registros en su universidad?

“University Canadá West, es una universidad orgullosamente canadiense, pero exitosa globalmente, porque nosotros estamos muy abiertos a recibir estudiantes extranjeros en específico los latinoamericanos y en este caso ofrecemos becas para todos estos estudiantes, muchas de ellas son empleadas por estudiantes peruanos ya que le da esta accesibilidad a esta educación internacional a un precio mucho más accesible”

“La universidad, está subsidiando parte de la educación de los chicos latinoamericanos al ofrecer becas como la “Beca de las Américas”. Otro de los beneficios que tenemos, es que somos una universidad que va muy enfocada a la parte de poner en práctica la teoría, por lo cual los estudiantes tienen la oportunidad de poder trabajar y entonces ellos mismos ven cómo estás habilidades se empiezan a desarrollar desde el día 1”.

¿Cuáles son las carreras y especialidades que ofrecen?

“Tenemos programas de pregrado, que son a los que aplican los estudiantes que no tienen estudios de educación superior, que recién terminaron el bachillerato o la preparatoria, son licenciaturas en Comercio y una licenciatura en Comunicación Empresarial. En cuanto a programas de posgrado, tenemos nuestra maestría en Administración de negocios o MBA al que pueden aplicar una vez finalizada su licenciatura. Para acceder a los programas, deberán tener un inglés intermedio avanzado. En programas de pregrado, tienen que tener sus certificados, materias con calificaciones tanto en español como en inglés traducido por un perito traductor. En el caso de posgrado, pedimos los de la licenciatura y el llenado de un formato de aplicación, estado migratorio y pasaporte”.

“Para la beca, los estudiantes no necesitan un requisito adicional más que estar aplicando en su programa y ser latinoamericanos. Pero sí, tenemos un número determinado de becas por cada fecha de inicio, de manera que es muy importante que cuando estén interesados apliquen a los programas. Tenemos cuatro fechas de inicio al año que son: enero, abril, julio y octubre. Nosotros, recomendamos que inicien su programación o aplicación de 6 a 3 meses antes de la fecha de inicio. Sin embargo, se reciben aplicaciones todo el año, lo mínimo que pedimos son 3 meses por los temas de visados, aunque por ahora pueden iniciarlo online por el tema de pandemia”

¿Por qué a University Canadá West le interesa el mercado latinoamericano?

“A University Canadá West, le interesa mucho tener alumnos latinoamericanos en clases, porque creemos que hay mucho talento. Por eso, queremos brindarles esta gran oportunidad, buscamos personas comprometidas con el crecimiento de su país y que tengan la visión de ayudar a otros a través de su propia experiencia”

“El poder estudiar con nosotros, no solo les va a permitir forjarse un futuro académico sino también económico. Por ello, tenemos dos opciones de programa: uno completamente en campus y el otro totalmente online. Son programas distintos, no en el sentido académico, pero si en el sentido de las oportunidades que te podrían dar en el futuro. Viajar a Canadá, es más allá de la experiencia internacional que desarrollarían mientras están estudiando, tienen permiso de trabajar 20 horas a la semana y una vez que te gradúas, eres elegible a un permiso que da el gobierno canadiense para que puedas permanecer en Canadá trabajando hasta por 3 años. Muchos estudiantes entre lo que estudiaron y trabajaron, posteriormente aplicaron a una residencia permanente. Sin duda, esta es una oportunidad que solamente puedes tener si realizas tus estudios en campus. Si realizas tus estudios en línea, tienes que estar en tu país de origen y no tendrías estos beneficios, esta decisión depende mucho del plan de vida de los estudiantes”.

¿Un mensaje final, para aquellos jóvenes que aún no han decidido qué hacer en su futuro?

“Quisiera invitar a los estudiantes a que no paren sus sueños, muchos nos compramos la idea que por el covid-19 el mundo se detuvo, fue todo como muy fatalista, que ya no había oportunidades, al contrario. Sí fue, una situación bastante preocupante que trajo sus cosas negativas, pero también hubo su lado positivo. El gobierno canadiense, se volvió mucho más flexible ante esta situación. Sólo deben tomar una decisión e iniciar nuestros programas online, no dejen que la pandemia afecte sus estudios”

“En Canadá se abrieron muchísimas oportunidades laborales, realmente no tienen idea la cantidad de vacantes que hay hoy en día. Canadá esta gustoso de recibir extranjeros y bueno como todo país, vamos a recibir personas que se desarrollen a nivel académico, que traigan este plus de sus países de origen ya sea para desarrollarlo en Canadá o para desarrollar sus habilidades y regresar a Perú”.

“Las universidades nos volvimos mucho más flexibles en cuestiones de documentación cuestiones de comprobación del nivel de idioma, entonces realmente es el mejor momento para viajar a Canadá yo se los podría asegurar. Tenemos estudiantes, que han viajado y en menos de un mes ya tienen trabajo mientras están estudiando”.

“Invitamos a todos los estudiantes a cumplir sus sueños, es el momento de ser resilientes, es el momento de demostrar que, aunque las circunstancias no sean las mejores, nosotros como latinoamericanos tenemos esa llamita, esa pasión por dentro de que si ya tienes tu meta definida vas y la realizas. Pretextos hay muchos, soluciones hay más. No dejen pasar esta oportunidad, ahora en julio o en octubre pueden empezar sus programas, aunque sea de manera online, porque estamos aquí para hacer de este mundo, un lugar mejor y si bien la educación no cambia el mundo si cambia a las personas que van a cambiar el mundo”, finalizó Gabriela De La O, directora asociada para México, Perú y Centroamérica de University Canadá West.

Por: Paola Burgos. Editora periodística de Peruinforma.